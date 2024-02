Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un chef de file des services et des conseils technologiques, annonce aujourd'hui une solution conjointe sans fil de réseau privé avec Nokia (NYSE : NOK), pour aider les entreprises à mettre à l'échelle leur transformation numérique.

Cette solution commune fournira aux entreprises une solution de réseau sans fil privé 5G plus sécurisée, intégrée à leur infrastructure d’exploitation. La solution apportera la fiabilité, la mobilité, la vitesse de connectivité, l’accès en temps réel aux informations commerciales et la capacité de traiter des volumes élevés de données avec une faible latence. Grâce à un réseau sans fil dédié, les entreprises seront en mesure de créer un environnement privé intégré qu’elles peuvent contrôler pour mieux gérer leurs performances et atténuer les risques de sécurité.

La rapidité, la fiabilité et la sécurité accrues de cette technologie permettront aux entreprises d’optimiser leur efficacité opérationnelle grâce à une automatisation optimisée par l’IA. Cette solution conjointe sera initialement mise à la disposition des clients dans les secteurs de la fabrication, de l’énergie, des services publics, du transport et du divertissement sportif.

Nokia fournira les solutions Nokia Digital Automation Cloud (DAC) et Modular Private Wireless (MPW) équipées en matériel et logiciels. Wipro, avec ses plateformes 5G Def-i, Industry DOT et OTNxt, offrira des conseils stratégiques et des informations sectorielles pour une intégration efficace dans l’environnement d’entreprise.

Wipro développera l’architecture et la conception afin de relever au mieux les défis commerciaux spécifiques des clients, ainsi que de mettre en œuvre et de gérer le réseau de bout en bout pour s’assurer que les objectifs d’affaires sont atteints.

Jo Debecker, Global Head, Wipro FullStride Cloud, déclare : « Dans le monde numérique d’aujourd’hui, le traitement des données, l’accessibilité et la sécurité sont impératifs. Les infrastructures traditionnelles sont tendues et la performance a un impact sur la valeur commerciale et, dans certains cas, sur la vie humaine dans des domaines émergents tels que la chirurgie robotique commandée à distance. Nous sommes fiers de nous associer à Nokia pour répondre à ce besoin commercial urgent et créer un moyen pour les entreprises de tirer parti des réseaux privés sans fil pour numériser à grande vitesse et accéder à des informations en temps réel pour concrétiser leurs ambitions. En combinant l’expertise réseau de Nokia avec les capacités stratégiques de Wipro en matière d’affaires, de technologie et de connectivité, nous permettons à la technologie de générer une valeur et un changement pertinents. »

Stephan Litjens, vice-président, Enterprise Campus Edge Solutions, Nokia, déclare : « La transformation numérique est une priorité absolue pour l’entreprise et représente la force motrice derrière tout ce que nous entreprenons chez Nokia. Nous sommes heureux de travailler avec Wipro, une société qui partage cette vision, pour fournir une solution de réseau 5G privé sécurisée qui s’intègre de manière optimale dans l’infrastructure d’exploitation des entreprises et renforce leur transformation numérique. Ce partenariat avec Wipro créera de nouvelles capacités pour aider les entreprises de divers secteurs à bénéficier d’une connectivité optimisée et d’efficiences opérationnelles optimisées par l’IA, ce qui les propulsera à l'avant-garde de l’innovation. »

« Il s'agit d'une étape majeure dans l’offre de réseau 5G privé de Wipro Engineering Edge, qui montre comment Wipro continue d’être à la pointe de l’innovation et de la connectivité avec une technologie de prochaine génération. Les plateformes Wipro 5G Def-i, OTNxt et Industry DOT combineront la connectivité du réseau privé IT, OT et Nokia offrant une solution d’exploitation commerciale sécurisée de bout en bout à nos clients. En collaboration avec Nokia, nous sommes ravis de poursuivre l’innovation pour nos clients sur le marché », déclare Lourdes Charles, vice-présidente, services de connectivité 5G, Wipro Engineering Edge.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 240 000 employés et des partenaires commerciaux dans 65 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.wipro.com.

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons des technologies qui aident le monde à agir ensemble.

En tant que leader de l'innovation technologique B2B, nous sommes à l'avant-garde des réseaux qui détectent, pensent et agissent en tirant parti de notre travail sur les réseaux mobiles, fixes et en nuage. En outre, nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, sous la direction des laboratoires primés Nokia Bell Labs.

Les fournisseurs de services, les entreprises et les partenaires du monde entier font confiance à Nokia pour fournir aujourd'hui des réseaux sécurisés, fiables et durables, et collaborent avec l'entreprise pour créer les services et les applications numériques de demain.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous sommes susceptibles de faire périodiquement des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse et dans nos rapports aux actionnaires. Nous rejetons toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240223751582/fr/