Wipro : et Telefónica Germany / O2 signent un accord de partenariat pour une transformation informatique radicale

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), leader mondial des technologies de l'information, de conseil et des services de processus métier, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique de cinq ans avec Telefónica Germany / O 2 , un important fournisseur de télécommunications mobiles, haut débit et fixe en Allemagne.

Dans le cadre de ce contrat, Wipro travaillera avec Telefónica Germany / O 2 et son écosystème plus large pour transformer ses systèmes de soutien aux entreprises et l'assurance qualité associée pour permettre une expérience client optimale et une croissance dans le segment de marché B2B. Ce programme de transformation informatique radicale (Radical IT Transformation, RAITT) associe Wipro et Telefónica Germany / O 2 pour permettre une transformation autofinancée et à moindres risques qui profitera aux deux entreprises.

Grâce au programme RAITT, Telefónica Germany / O 2 sera en mesure de moderniser et lancer une gamme de nouvelles offres, notamment des produits et services 5G. Alors que les réseaux 5G et les nouvelles solutions de connectivité IoT commencent à se déployer, cette actualisation va non seulement fournir une base essentielle pour les nouveaux services, mais aussi doter Telefónica Germany / O 2 .de nouvelles méthodes de travail à un coût de possession nettement inférieur. Wipro investira également dans le développement d'une plateforme de pointe numérique de soutien aux entreprises qui dynamisera la croissance de Telefónica Germany et lui fournira un plan engagé et axé sur les résultats.

Thierry Delaporte, PDG et directeur général de Wipro Limited a déclaré : « Ce partenariat s'appuie sur le fondement d'une relation de 15 ans. Il nous aligne directement sur la croissance de Telefónica Germany et illustre parfaitement comment nous comptons réussir à long terme en Europe : en adoptant une approche collaborative avec les leaders locaux de l'industrie. Je tiens à saluer l'éthique de travail des deux équipes qui ont permis de finaliser ce partenariat lors d'une pandémie mondiale.∘»

« Nous sommes heureux de nous associer à Wipro et de bénéficier de son expérience mondiale. Notre projet de transformation informatique est une étape clé qui nous permettra d’augmenter la fiabilité de nos systèmes, d'améliorer la satisfaction client et d'accélérer l'innovation alors que nous progressons vers la réalisation de nos objectifs pour les clients B2B et les services commun », a ajouté Mallik Rao, chef de la technologie et responsable de l'information (Chief Technology & Information Officer, CTIO) chez Telefónica Germany / O 2 .

Il s'agit d'un engagement de grande valeur et unique en son genre pour Wipro dans le secteur des télécommunications.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseil et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, Wipro Limited compte un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

À propos de Telefonica Germany / O 2

Telefónica Germany / O 2 propose des services mobiles et fixes destinés aux clients privés et professionnels. Forte d’un total de 44 millions d’accès et de 2,3 millions de connexions large bande, la société est l’un des premiers fournisseurs de télécommunications intégrées en Allemagne. Aucun autre opérateur de réseau sans fil domestique ne connecte plus de personnes. Telefónica Deutschland Holding AG est cotée à la Bourse de Francfort (MDAX) depuis 2012. Durant l’exercice 2019, la société a généré un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros et comptait près de 8 500 collaborateurs. La société est détenue majoritairement par le groupe de télécommunications espagnol Telefónica S.A.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs, que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, restreindre le taux de dépenses des clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d’acheter nos produits, de retarder les décisions d’achat des clients potentiels, d’entraver notre capacité à fournir des services de conseil sur site et notre capacité de livraison à nos clients, ou retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait porter préjudice à nos ventes futures, à nos résultats d’exploitation et à l’ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, et qui échappent à notre contrôle.

Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs et des changes des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

