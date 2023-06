Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de conseils et de services technologiques de premier plan, a annoncé l’inauguration de son nouveau bureau à Sable Park, Century City, au Cap, soulignant ainsi son engagement envers les clients dans la région.

Anis Chenchah, directeur général de Wipro Limited pour la zone APMOA (Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) et membre du conseil d'administration de Wipro, a affirmé : « L'inauguration de notre bureau à Century City, au Cap, constitue un jalon important pour Wipro car elle met en évidence notre engagement à investir en Afrique du Sud et à élargir notre présence dans ce pays. Ce nouveau bureau nous aidera à mieux répondre aux exigences de la clientèle croissante dans la région et à offrir des opportunités intéressantes aux talents locaux. »

Le bureau de Wipro au Cap a été inauguré en présence d’Alderman James Vos, membre du comité du maire chargé de la croissance économique de la ville du Cap, de représentants du consulat indien au Cap et du Département du commerce et de l'industrie, ainsi que de clients, de partenaires technologiques et d’employés locaux de Wipro.

« Le secteur de l'externalisation des processus métier (EPM) au Cap est en plein essor et emploie à ce jour plus de 70 000 habitants de la ville. Ce chiffre est amené à progresser davantage car de plus en plus d’entreprises s'établissent dans la ville mère. Nous sommes ravis que Wipro, un leader mondial axé sur la facilitation de la transformation numérique, puisse contribuer significativement aux opportunités professionnelles et au développement des compétences numériques de nos talents locaux », a affirmé Alderman James Vos, membre du comité du maire chargé de la croissance économique de la ville du Cap.

En 2021, le marché international de l’EPM au Cap a contribué à l’économie de la métropole à hauteur d’environ 14 milliards de rands. La ville investit en permanence dans le développement des compétences et dans des campagnes de promotion pour se positionner comme une destination très prisée pour les entreprises technologiques et du secteur de l'EPM.

Warren Zambelli, directeur général de Wipro Limited pour l’Afrique, a déclaré : « Wipro développe des talents et crée des emplois avec des clients qui assureront un impact durable pour nos communautés en Afrique du Sud. Nous apprécions cette occasion d’élargir notre présence dans la région et de continuer sur notre lancée pour devenir la plus importante entreprise de services professionnels sur le continent. »

L’Afrique est l’une des six régions cibles composant l’unité de marché stratégique APMOA de Wipro. Présente en Afrique depuis 2007, Wipro aide les entreprises et le secteur public à accélérer leur transformation numérique pour être compétitifs à l'échelle mondiale. Wipro fait également preuve d’un engagement indéfectible envers les communautés locales. Nous continuons de créer un robuste vivier de talents locaux, avec des compétences diverses, et de réaliser des investissements stratégiques qui permettront de mieux servir nos clients. Wipro a lancé diverses initiatives sociales sous la marque Wipro SIYAPHA. Aujourd’hui, nous sommes un contributeur BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment, Autonomisation économique des Noirs à grande échelle) de niveau 2 dans la Charte des TIC.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 250 000 employés et des partenaires commerciaux dans 66 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet à l’adresse www.wipro.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous sommes susceptibles, à l'occasion, de faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse et dans nos rapports aux actionnaires. Nous rejetons toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230622605092/fr/