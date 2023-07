Wipro Limited a annoncé le lancement de Wipro ai360, un écosystème d'innovation complet, axé sur l'IA, qui s'appuie sur les investissements réalisés par Wipro depuis une décennie dans l'intelligence artificielle (IA), dans le but d'intégrer l'IA dans toutes les plateformes, tous les outils et toutes les solutions utilisés en interne et proposés aux clients. Avec le lancement de Wipro ai360, l'entreprise s'est également engagée à investir un milliard de dollars dans l'amélioration des capacités d'IA au cours des trois prochaines années. Wipro ai360, alimenté par ce nouvel investissement, contribuera à ouvrir une nouvelle ère de valeur, de productivité et d'opportunités commerciales grâce à l'application de l'IA et de l'IA générative.

Avec l'IA responsable au cœur de ses préoccupations, Wipro ai360 réunira les 30 000 experts de Wipro en matière d'analyse de données et d'IA avec l'écosystème technologique et consultatif de Wiproacos, issu de quatre secteurs d'activité mondiaux. Les capacités dans les domaines du cloud et des partenariats, des données, de l'analyse et de l'IA, de la conception et du conseil, de la cybersécurité et de l'ingénierie seront mises à profit pour développer de nouvelles solutions et intégrer l'IA dans tous les processus et toutes les pratiques. Le nouveau modèle de ligne d'activité mondiale de Wiproacos permettra d'atteindre de nouveaux niveaux d'agilité, de rapidité et de profondeur dans la livraison.

En outre, le centre d'innovation Lab45 de Wiproacos sera au cœur de l'écosystème Wipro ai360, fournissant aux clients les talents, la formation, l'échelle, ainsi que les capacités de recherche et de co-innovation nécessaires pour accélérer l'adoption de l'IA. L'investissement d'un milliard de dollars contribuera à faire progresser les capacités et les fondements de Wiproacos en matière d'IA, de données et d'analyse, de R&D et de plateformes, à améliorer FullStride Cloud et à créer de nouvelles capacités de conseil pour aider les clients à s'adapter au changement et à dégager une nouvelle valeur grâce à l'IA.