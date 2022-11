Wipro lance le programme AWS Skills Guild: Step Up

AWS Skills Guild transformera la façon dont les employés de Wipro interagissent avec les clients et contribuera à obtenir des résultats commerciaux optimaux grâce à une formation AWS Cloud complète

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), une société de conseils et de services technologiques de premier plan, annonce le lancement de son nouveau programme Skills Guild avec Amazon Web Services (AWS) lors de l’évènement AWS re:Invent 2022. AWS Skills Guild est un programme complet d'acquisition de compétences permettant aux grandes entreprises de mieux maîtriser le cloud grâce à la diffusion intégrée d'opportunités d'apprentissage AWS. Wipro Step Up utilisera le cadre du programme AWS Skills Guild pour transformer la façon dont les employés interagissent avec les clients lors de leurs parcours dans AWS Cloud.

« Alors que le monde évolue et que le cloud devient la clé du succès commercial, nous multiplions nos alliances stratégiques par deux afin de renforcer les objectifs commerciaux de nos clients et de les aider à développer un nouvel atout concurrentiel dans un environnement en évolution rapide », déclare Jason Eichenholz, vice-président principal et directeur mondial des écosystèmes et des partenariats chez Wipro Limited. « Notre programme Skills Guild s'appuie sur nos capacités cloud existantes et renforce nos compétences en cloud AWS afin d’aider les clients à rentabiliser au plus vite leurs investissements dans AWS Cloud. »

S'appuyant sur les capacités liées au cloud de Wipro FullStride Cloud Services, le programme AWS Skills Guild permettra aux experts techniques de Wipro d’acquérir les compétences nécessaires à l’exploitation d’AWS Cloud afin d’approfondir l'engagement avec les clients. Ce programme permettra également de redéfinir la façon dont les employés de Wipro s'engagent et collaborent avec les clients et contribuera à créer des entreprises pérennes tout en stimulant une innovation continue sur AWS Cloud.

« L'adoption du cloud aide une entreprise à se développer, à évoluer et à innover avec une grande agilité. Cette adoption entraîne également un changement de culture impactant les départements d'une organisation », déclare Maureen Lonergan, vice-présidente de la formation et de la certification chez AWS Inc. « Wipro développe une culture où les employés compétents acquièrent la confiance nécessaire leur permettant d’innover plus rapidement, d’expérimenter davantage, de transformer les besoins des clients en solutions techniques et de conduire une transformation numérique à grande échelle dans l'ensemble de l'entreprise. »

La première phase du programme Step Up AWS Skills Guild débutera en décembre 2022 et sera déployée à terme auprès de tous les employés, augmentant ainsi considérablement le nombre de certifications AWS.

« Nous sommes ravis de participer avec AWS à cette initiative de formation de grande ampleur, qui permettra à nos employés de maîtriser le cloud à l'échelle de l'organisation et nous aidera à renforcer notre engagement avec les clients pour mieux nous aligner sur leurs besoins changeants », déclare Arun Kumar Melkote, vice-président et responsable Practice, Wipro FullStride Cloud Services chez Wipro Limited. « Chez Wipro, nous visons à encourager une culture d'apprentissage continu et le programme AWS Skills Guild souligne notre engagement à améliorer les compétences de nos employés afin qu'ils puissent offrir davantage de valeur ainsi que de meilleurs résultats à nos clients. »

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 250 000 employés et des partenaires commerciaux dans 66 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante www.wipro.com.

