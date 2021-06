Wipro : permet une transformation à coût zéro avec Oracle Cloud Infrastructure

La nouvelle offre permet aux entreprises de migrer vers Oracle Cloud Infrastructure avec un risque réduit en relevant les défis liés aux coûts, à la qualité et au délai

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un leader mondial des technologies de l'information, du conseil et des services de processus métier, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Oracle pour lancer la Transformation à coût zéro de Wipro, une nouvelle offre qui aide les organisations à migrer vers le cloud. Wipro fait partie de l'Oracle PartnerNetwork (OPN).

Alors que les entreprises cherchent à générer de la valeur à partir du cloud, leur parcours est souvent entravé par des coûts excessifs, des implémentations inefficaces et des processus lents. Avec la Transformation à coût zéro de Wipro, les entreprises peuvent migrer leurs charges de travail vers l’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) à moindre coût, passer d'un modèle de dépenses d'investissement (CapEx) à des dépenses d'exploitation (OpEx) et bénéficier d'un support d'application et d'infrastructure relevant d’un cadre de services gérés.

La transformation à coût zéro élimine le défi que présente la nécessité de traiter avec plusieurs fournisseurs de services pour la migration et le support cloud. Il fournit également une migration transparente avec atténuation des risques, car Wipro est un partenaire Oracle Managed Service Expertise et a, en moins de trois ans, augmenté de 400 % ses conseillers en certifications Oracle Cloud.

Proposée en collaboration avec Oracle, la nouvelle offre permet aux organisations d'accéder à la meilleure sécurité d'entreprise et à l'innovation technologique. S’appuyant sur La méthodologie de migration en six étapes et dotée des outils et accélérateurs exclusifs de Wipro, la solution permet une migration rapide et sécurisée vers l’OCI avec un coût total de possession réduit.

Harish Dwarkanhalli, président d’Applications & Data chez Wipro Limited a déclaré : « Alors que le cloud prend une importance stratégique, nous nous engageons à rendre la transition aussi facile que possible pour les organisations du monde entier. Le lancement de l'offre Transformation à coût zéro pour l’OCI illustre bien l'approche de partenariat que Wipro adopte vis à vis de ses clients. Nous sommes impatients de développer d'autres solutions avec Oracle qui permettront aux entreprises d'adopter le cloud rapidement et efficacement, dans un souci de création de valeur. »

Doug Smith, vice-président principal de Strategic Partnerships chez Oracle a ajouté : « Offre unique de Wipro, la Transformation à coût zéro permet aux organisations de tirer parti de la puissance du cloud pour répondre à l'évolution rapide des besoins du marché et de l'entreprise. Nous sommes convaincus que les organisations qui investissent dans l’environnement sur site d’Oracle et qui recherchent les opportunités offertes par Oracle Cloud bénéficieront de cette initiative. »

Phil Fersht, fondateur et PDG de HFS Research a confirmé : « Il n'y a tout simplement pas d'autre choix que d'avoir un plan de transformation pour gérer les données et les processus de conception dans le cloud afin que les entreprises continuent de fonctionner efficacement dans la nouvelle réalité. Dans cette économie du travail flexible, nos talents mondiaux doivent s'unir pour créer une entreprise sans frontières et entièrement numérique ; c'est l’environnement idéal d'une véritable transformation numérique en action. En supprimant bon nombre des obstacles liés aux coûts, à la qualité et aux délais que ces entreprises pourraient rencontrer, le partenariat Wipro/Oracle constitue une avancée positive qui va permettre aux entreprises mondiales de se lancer dans leurs projets liés au cloud. »

Remarque : L'offre Transformation à coût zéro est soumise à certaines conditions générales.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 200 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

À propos de l’Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le cloud et d'obtenir des résultats commerciaux supérieurs pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires de collaborer avec Oracle via des filières correspondant à leur démarche de commercialisation : « Cloud Build » pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services basés sur ou intégrés à Oracle Cloud ; « Cloud Sell » pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud ; « Cloud Service » pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Cloud Oracle ; et « License & Hardware » pour les partenaires qui créent, entretiennent ou vendent des licences logicielles ou des produits matériels Oracle. Les clients peuvent accélérer leurs objectifs commerciaux avec des partenaires OPN qui ont acquis une expertise dans une gamme de produits ou un service cloud. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.oracle.com/partnernetwork

Marques de commerce

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle Corporation.

