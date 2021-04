Wipro : s'engage à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader mondiale en technologies de l’information, conseil et services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui s'engager à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2040, en phase avec l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter à 1,5°C l'augmentation des températures.

Tout en dévoilant sa promesse à l'occasion de la Journée de la Terre, Wipro a également fixé un objectif intermédiaire de réduction de 55 % de ses émissions de GES d'ici 2030, en niveaux absolus d'émissions, par rapport à son année repère 2016-2017 (avril-mars).

Ces objectifs se fondent sur l'initiative Science Based Targets (SBTi) mondialement admise, et illustrent les profonds changements opérationnels et de décarbonation que Wipro compte promouvoir au sein de la chaîne de valeur pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Wipro reportera également ses crédits d'émissions jusqu'à l'année ciblée, ce qui illustre sa stratégie et son approche axées sur les valeurs. Les principaux leviers de cette démarche de décarbonation sont les suivants :

(i) Améliorer l'efficience énergétique des installations, pour une réduction durable de la consommation énergétique. (ii) Accroître le recours aux énergies renouvelables au sein des installations en pleine propriété situées en Inde, via des contrats privés d'achat d'énergie et au travers de l'énergie solaire. (iii) Combiner des approches comportementales, technologiques et collaboratives contribuant à réduire l'empreinte carbone des déplacements aériens, de l'aller-retour au travail, ainsi que des achats de biens et services.

Ces vingt dernières années, Wipro a régulièrement réduit son impact en termes d'énergie, d'eau, de gaspillage alimentaire ainsi que de biodiversité, et reste fermement engagée envers une société plus durable, plus juste et plus équitable.

Wipro s'est toujours félicitée d'agir de manière responsable en tant que société citoyenne du monde, en s'engageant auprès de ses parties prenantes clés, notamment clients, partenaires, prestataires, employés et investisseurs, et en s’impliquant activement à rechercher des solutions aux importantes problématiques écologiques et sociales que rencontrent nos communautés et la société civile.

Rishad Premji, président de Wipro Limited, a déclaré : « Le changement climatique constitue un défi déterminant pour l'humanité. Les entreprises doivent agir en première ligne pour le surmonter. Le programme de Wipro relatif au changement climatique remonte à près de vingt ans, et notre objectif de neutralité carbone réaffirme notre engagement. Notre approche insiste sur l'importance non seulement d'atteindre cet objectif, mais également d'y parvenir d'une manière qui respecte les valeurs clés d'intégrité et de responsabilité d'entreprise de Wipro. »

Thierry Delaporte, PDG et directeur général de Wipro Limited, a déclaré : « Wipro intègre depuis longtemps la durabilité écologique dans ses opérations et ses méthodes de travail. Aujourd'hui, nous nous engageons à accélérer nos démarches pour atteindre la neutralité carbone, ainsi qu’à renforcer les efforts de décarbonation requis pour y parvenir. Nous sommes convaincus que les entreprises comme la nôtre ont un rôle majeur à jouer dans l'accomplissement des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. »

Wipro s'attache à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone, en travaillant en collaboration ainsi qu'en tirant parti de son expertise des technologies et du secteur, dans de nombreux domaines du changement climatique tels que l'évaluation des émissions de GES, la stratégie climatique et de neutralité carbone, sans oublier notamment la stratégie d'approvisionnement et de chaîne logistique.

L'entreprise a réalisé d'importantes avancées dans l'élaboration et la délivrance de « solutions informatiques vertes » pour les secteurs fortement émetteurs de carbone, tels que l'énergie et les services publics, la fabrication, les transports, et les produits de consommation. Aider les clients à sortir de leurs centres de données, et à promouvoir la virtualisation et l'adoption du cloud public ainsi que les réseaux intelligents, la gestion des déchets, l'approvisionnement et les emballages durables, etc., tels sont quelques exemples de ces solutions.

Wipro figure parmi les neuf membres fondateurs de la coalition « Transform to Net Zero (TONZ) ». Rassemblée par Microsoft, cette coalition inclut quelques-unes des plus grandes sociétés de la planète, représentant ensemble un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards USD, et des actifs d'une valeur de 800 milliards USD. Wipro et la coalition TONZ s'engagent à minimiser leur impact climatique, en aidant les membres à ajuster leurs objectifs et stratégies de neutralité carbone, ainsi qu'en développant des actifs de bonnes pratiques.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseil et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 190 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs, que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, restreindre le taux de dépenses des clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d’acheter nos produits, de retarder les décisions d’achat des clients potentiels, d’entraver notre capacité à fournir des services de conseil sur site et notre capacité de livraison à nos clients, ou retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait porter préjudice à nos ventes futures, à nos résultats d’exploitation et à l’ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, et qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs et des changes des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210422006059/fr/