Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un chef de file des conseils et des services technologiques, annonce aujourd’hui la nomination de Srini Pallia au poste de CEO et directeur général de la société, avec effet immédiat. Il succède à Thierry Delaporte, qui, après avoir été le fer de lance d’une transformation profonde de Wipro depuis quatre ans, se retire pour réaliser ses passions personnelles.

Srini évolue au sein de Wipro depuis plus de trois décennies et a récemment occupé le poste de CEO pour la région Amériques 1, le marché stratégique le plus important et à la plus forte croissance de Wipro. À ce poste, il a supervisé divers secteurs industriels, établi la vision et mis en œuvre des stratégies de croissance, générant ainsi une augmentation des parts de marché dans ces secteurs. Srini est membre du comité exécutif de Wipro.

« Srini est un dirigeant idéal pour diriger Wipro à ce moment charnière pour notre entreprise et notre industrie. Au cours des quatre dernières années, Wipro a entrepris une transformation majeure avec des conditions externes des plus difficiles. Srini a fait partie intégrante de ce chapitre de la société. Son approche centrée sur le client, son attention portée sur la croissance, sa capacité d'exécution éprouvée et son engagement envers les valeurs de Wipro font de lui le dirigeant parfait alors que nous entamons notre prochain chapitre de croissance et de rentabilité », déclare Rishad Premji, président du conseil, Wipro Ltd.

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Thierry pour son leadership au sein de Wipro. Les changements qu’il a mis en œuvre nous préparent mieux aux défis de demain. Nous avons optimisé notre structure, renforcé notre leadership, accordé la priorité aux partenariats et amélioré notre efficience globale. Tout cela fournit une base solide sur laquelle Srini pourra s’appuyer efficacement. »

« Thierry continuera jusqu’à la fin du mois de mai, en travaillant en étroite collaboration avec Srini et moi pour garantir une transition fluide », poursuit Rishad Premji.

Srini a intégré Wipro en 1992 et a occupé de nombreux postes de direction, y compris celui de président de la Consumer Business Unit de Wipro et de responsable mondial des services d’applications commerciales. Srini apporte au poste de CEO une connaissance approfondie des institutions et de l’industrie, ainsi qu’une solide expérience en matière de leadership en rapport avec certains des changements technologiques les plus importants que l’industrie ait connus.

Srini Pallia déclare au sujet de sa nomination : « Wipro est l’une des rares entreprises à générer des profits tout en ayant un objectif clair, et je suis vraiment honoré d’avoir été choisi pour diriger cet acteur sectoriel incontournable. Je suis ravi de m’appuyer sur les bases solides posées par Thierry et de diriger Wipro vers sa prochaine trajectoire de croissance. J’ai bâti toute ma carrière au sein de Wipro, et j’ai une profonde appréciation pour ses 78 ans d'existence et son incroyable équipe de plus de 240 000 collaborateurs. Nous avons la bonne stratégie, ainsi que des talents et des capacités d'exception dans l’ensemble de l’organisation, et je suis enthousiasmé à propos des opportunités de croissance future. »

Thierry Delaporte déclare : « Je suis reconnaissant à Rishad et au conseil d’administration de m'avoir permis de prendre les rênes de Wipro durant cette période de transformation significative. Je suis fier des fondations solides que nous avons posées pour pérenniser le succès de Wipro. Pendant les quatre ans durant lesquels nous avons travaillé ensemble, Srini a mis sur pied une activité prospère dans notre plus grand marché des Amériques 1 et est devenu un important partenaire stratégique pour nos clients. En passant le flambeau à Srini, je suis convaincu qu’il continuera sur cette lancée pour nous conduire vers de nouveaux sommets. »

Srini est titulaire d’un B.S. en ingénierie et d’un master en administration d'entreprise de l’Indian Institute of Science de Bangalore. Il est diplômé du programme exécutif Leading Global Businesses de la Harvard Business School et du programme de leadership avancé du McGill Executive Institute.

Srini sera basé dans le New Jersey et travaillera sous la supervision du président du conseil, Rishad Premji.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 240 000 employés et des partenaires commerciaux dans 65 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.wipro.com.

Déclarations prospectives de Wipro

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Les déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer de la croissance et à la gérer, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. La société peut périodiquement faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et dans nos rapports aux actionnaires. Nous rejetons toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240406448502/fr/