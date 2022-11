Wipro nomme Warren Zambelli au poste de directeur général en Afrique

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), une entreprise mondiale de premier plan, spécialisée dans l’informatique, le conseil et les services de gestion du processus métier, a annoncé la nomination de Warren Zambelli au poste de Directeur Général de la société en Afrique.

Zambelli jouit de plus de 20 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, les services bancaires, l'assurance, les télécommunications et la vente au détail. Il a passé ses années de formation dans divers environnements en front-office lui offrant un contexte sur la façon dont les produits et services sont consommés, après quoi il a pénétré aux services professionnels et a participé à l'établissement de nouvelles pratiques. Il a occupé divers postes de direction, de professionnalisation et d'expansion d'entreprises ; aidant les clients à s'installer, se transformer et s'optimiser à travers l'Afrique. Il a travaillé chez Mastercard où il était responsable de la division des conseillers et membre de l'OpCo à travers l'Afrique subsaharienne.

« Nous espérons devenir l'organisation pionnière la plus responsable de notre industrie en Afrique, et nous considérons l'adhésion prochaine de Warren une étape importante pour y parvenir. Sa vaste expérience en services consultatifs sur les marchés africains et dans des secteurs de croissance clés tels que les services financiers et le commerce de détail, lui fournira des capacités idéales pour diriger notre croissance durable. Je lui souhaite le meilleur dans son parcours passionnant », a déclaré Anis Chenchah, membre du conseil d'administration de Wipro et directeur général de la région APMOA (Asie Pacifique, Inde, Moyen-Orient et Afrique) chez Wipro Limited.

« C'est un privilège de se voir confier le personnel et les activités de Wipro sur les marchés africains qui offrent un avenir aussi prometteur. Nous sommes conscients de notre objectif, anticipons avec impatience de nouveaux partenariats avec nos clients pour accélérer la réalisation de leurs objectifs, et nous sommes passionnés de tenir notre engagement envers le bien social et la croissance collective », a souligné Warren Zambelli.

Zambelli détient de nombreuses certifications de premier cycle en gestion d'entreprise, y compris un baccalauréat avec spécialisation en gestion (financière et générale) de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA) et un programme de perfectionnement des cadres supérieurs de la Wits Business School (WBS).

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une entreprise mondiale de premier plan, spécialisée dans l’informatique, le conseil et les services de gestion du processus metier, ques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexe des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 250 000 employés et des partenaires commerciaux dans 66 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site électronique à l’adresse www.wipro.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les opinions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

D’autres risques susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont plus amplement décrits dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des opérations de Bourse), y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire d’autres déclarations prévisionnelles écrites et orales, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse et dans nos rapports aux actionnaires. Nous ne prenons aucun engagement concernant la mise à jour des déclarations prévisionnelles qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221108006336/fr/