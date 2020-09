Wipro : projette d'établir un hub d'innovation numérique à Düsseldorf, en Allemagne

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société internationale leader en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui qu'elle projetait d'établir un hub d'innovation numérique à Düsseldorf, en Allemagne

Destiné à devenir le centre phare de Wipro en Europe, le hub d'innovation numérique proposé offrira une expertise en transformation numérique aux entreprises allemandes, et permettra aux organisations de croiser leurs compétences et de se perfectionner tout en soutenant le développement des talents dans les communautés locales. Wipro collaborera également avec des institutions et des universités de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie au développement de programmes sur mesure et d’opportunités de carrière pour les jeunes diplômés en compétences et technologies numériques avancées.

Le hub d'innovation numérique aura pour objectif de galvaniser l'adoption de nouvelles compétences et technologies par les entreprises pour leur permettre d'innover et de réinventer leurs produits et services, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de susciter l’enthousiasme des clients et employés afin de décupler leurs capacités compétitives et leur essor commercial.

Le prof. Andreas Pinkwart, ministre d'État chargé des affaires économiques, de l'innovation, de la numérisation et de l'énergie de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré : « Notre État est déjà une région importante dans des domaines tels que les télécommunications, la cybersécurité et la fabrication intelligente. En établissant le hub d'innovation numérique à Düsseldorf, Wipro étend maintenant son activité prospère dans la région. Je suis convaincu que l’entreprise ainsi que l’économie de la Rhénanie du Nord-Westphalie bénéficieront grandement de cette décision. »

M. Thomas Geisel, maire de Düsseldorf a ajouté : « Les succès sont manifestes ! Avec l'établissement du hub d'innovation de Wipro, la ville de Düsseldorf est finalement devenue la base principale des entreprises de technologies de l'information indiennes en Allemagne. Nulle part ailleurs les entreprises informatiques indiennes n'acquièrent un plus grand potentiel client et un meilleur vivier de talents que dans la région de Düsseldorf. Cela est dû en grande partie au fait qu’en étroite coopération avec nos partenaires que sont NRW. Invest, la Chambre de commerce indo-allemande, et la Chambre de l'industrie et du commerce de Düsseldorf, l'Agence de développement économique de la capitale d'état de Düsseldorf a constamment oeuvré pour offrir un service de première classe aux nouveaux participants sur le marché. Cela permet aux entreprises indiennes d'établir rapidement et avec succès leurs modèles commerciaux à Düsseldorf. »

D'après la Commission européenne, seulement 1 entreprise sur 5 dans l'UE est fortement numérisée. En outre, environ 60 % des grandes industries et plus de 90 % des petites et moyennes entreprises ont du retard en matière d'innovation numérique.

Thierry Delaporte, président-directeur général et directeur général de Wipro Limited a par ailleurs précisé : « Nous permettrons à nos clients sur les marchés allemand et européen de tirer parti de notre échelle mondiale, de notre expertise technique et de nos investissements stratégiques pour transformer numériquement leurs entreprises. Notre hub d'innovation numérique sera équipé d'une infrastructure technohabilitée ultra innovante dotée de capacités avancées, d'un important vivier de professionnels expérimentés dans le numérique, et d'un modèle de prestation mondial, afin d'atteindre et de déployer à grande échelle des capacités hautement intégrées.

« Wipro a développé une expertise significative autour de ces hubs/pods numériques dans le monde. L'Allemagne est une destination attrayante pour l'innovation et pour des talents de classe mondiale que nous sommes impatients et déterminés à optimiser en collaboration avec nos clients. Ce hub desservira et s’adressera à de multiples segments de l'industrie », a conclu Barath Narayanan SS, directeur pour l'Europe continentale chez Wipro Limited lorsqu'il a annoncé le projet de création de ce centre en présence du prof. Andreas Pinkwart, de hauts fonctionnaires, et de l'équipe de direction de Wipro.

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseil et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

