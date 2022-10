Wipro reconnue comme un Leader par le groupe Everest dans son évaluation PEAK Matrix® 2022 des fournisseurs de services numériques sur le lieu de travail pour l'Amérique du Nord et l'Europe

Le rapport met en exergue le fait que Wipro convient bien aux grandes entreprises grâce à son portefeuille complet de solutions numériques pour le lieu de travail, à l’attention particulière qu’elle porte à la création de valeur et à son approche solide axée sur les clients

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE: WIPRO), une société de conseils et de services technologiques de premier plan, a été reconnue comme un Leader dans le rapport PEAK Matrix® 2022 des fournisseurs de services numériques sur le lieu de travail du groupe Everest pour les régions Amérique du Nord et Europe.

Le rapport a examiné 25 fournisseurs de services numériques sur le lieu de travail en Amérique du Nord et 22 en Europe.

D’après le rapport, les Leaders ont fait preuve d’expérience et de capacités dans la fourniture de services numériques sur le lieu de travail dans tous les segments, complétées par un portefeuille complet, une vision cohérente, des investissements stratégiques dans la technologie et une volonté de développer les capacités grâce à des outils propriétaires, des acquisitions et des partenariats. Le rapport a également pris en compte les capacités à favoriser l’innovation et des offres de services de nouvelle génération pour aider les clients à mettre leurs environnements de travail à l’abri du vieillissement.

L’attention constante portée par Wipro aux initiatives de transformation numérique, sa création de valeur constante pour les clients en Amérique du Nord et en Europe, appuyée par des modèles de service flexibles, ses offres de solutions verticalisées, ses solides partenariats et ses prix concurrentiels ont été des facteurs clés contribuant à cette reconnaissance.

« La transformation numérique du lieu de travail est l’un des segments de service les plus dynamiques et c’est un honneur d’être régulièrement classé par le groupe Everest comme un LEADER pour le lieu de travail en Amérique du Nord et en Europe », a affirmé Jo Debecker, vice-président principal et responsable mondial des services d’infrastructure Cloud et pour le lieu de travail chez Wipro Limited. « Cette reconnaissance constitue une preuve supplémentaire que notre alignement régional de stratégies en milieu de travail, nos plateformes puissantes, nos solutions novatrices et nos modèles de tarification flexibles réussissent à toucher les clients dans le monde entier. Nous restons concentrés sur la création d’écosystèmes partenaires stratégiques afin d’améliorer en permanence nos services et de favoriser des transformations du milieu de travail axées sur les employés. De plus, nos acquisitions dans ce domaine procurent des avantages substantiels et nous permettent de réaliser de nouvelles synergies. Nous continuerons d’investir dans des capacités complémentaires afin de garantir l’excellence dans la prestation de services fondée sur l'expérience. »

« Les entreprises dans le monde entier essaient de plus en plus d’inculquer l’empathie et l’hyperpersonnalisation pour affronter et relever les défis liés à une implication et une productivité médiocres des employés, à l’attrition et au manque de comportement citoyen dans les organisations. Cela a été étayé par de multiples facteurs régionaux comme le grand mouvement de démission en Amérique du Nord et une augmentation de la demande de facilitation du travail hybride et de la création de lieux de travail durables en Europe. Collectivement, ces facteurs ont provoqué un basculement vers l’adoption d’un milieu de travail numérique centré sur l’expérience et les employés », a expliqué Udit Singh, directeur de pratique dans le groupe Everest.

Les capacités de prestation de Wipro, ses structures tarifaires innovantes, ses solutions verticalisées, son robuste écosystème de partenaires, ses investissements dans des centres d'expérience et ses acquisitions d’entreprises spécialisées dans les conseils et la cybersécurité sur le lieu de travail ont contribué à son titre de Leader dans l’évaluation 2022 PEAK Matrix® des services numériques sur le lieu de travail du groupe Everest. En outre, la flexibilité de Wipro pour s'adapter aux besoins des entreprises pendant les étapes de recherche d’affaires et de contractualisation a été appréciée par ses clients.

Un exemplaire gratuit du rapport complet est disponible ci-dessous.

Lien pour le rapport sur l’Europe : https://www.wipro.com/analyst-speak/everest-group-names-wipro-a-leader-in-its-digital-workplace-service-provider-peak-matrix-assessment-2022-europe/

Lien pour le rapport sur l’Amérique du Nord : https://www.wipro.com/analyst-speak/everest-group-names-wipro-a-leader-in-its-digital-workplace-service-provider-peak-matrix-assessment-2022-north-america/

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexe des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 250 000 employés et des partenaires commerciaux dans 66 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet à l’adresse www.wipro.com

