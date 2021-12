Wipro s'apprête à acquérir LeanSwift, partenaire de l'Alliance Infor pour les solutions d'ERP et de commerce électronique

Cette acquisition étendra les capacités de Wipro FullStride Cloud Services

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société mondiale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus métier, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de LeanSwift Solutions, intégrateur de système de produits Infor, dont le siège se situe en Floride, aux États-Unis, et dont les capacités de services incluent l’ERP, le commerce électronique, la transformation numérique, la chaîne d’approvisionnement, les systèmes de gestion des entrepôts, la veille stratégique, et les intégrations.

LeanSwift possède des bureaux de développement aux États-Unis, en Suède et en Inde, ainsi qu’un solide portefeuille de clients couvrant de multiples secteurs, notamment la fabrication, la distribution, les produits chimiques, la mode, les produits alimentaires et boissons. L’expertise-conseil, les solutions d’entreprise et les services techniques aux clients dans l’univers Infor sont au cœur de l’activité de LeanSwift. La Société a été reconnue par Infor en tant que Partenaire de l’année 2020 en Amérique du Nord, et s’est vu décerner un prix Innovation Award en 2018.

L’acquisition s’inscrit dans la stratégie de Wipro consistant à investir et étendre son activité de transformation cloud via Wipro FullStride Cloud Services. Grâce à ses capacités à la fois dans le domaine de l’expertise-conseil et celui de la mise en œuvre, LeanSwift renforcera la pratique cloud Infor de Wipro, lui permettant ainsi de se hisser au rang de leader du marché dans le secteur des services cloud Infor. L’entité combinée fournira à Wipro un avantage dans les accords de transformation clés, en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la distribution, en alliant Infor CloudSuite et des capacités numériques cloud natives plus larges.

Harish Dwarkanhalli, président de la division Applications et données, iDEAS, chez Wipro Limited a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir LeanSwift dans la famille Wipro. Les remarquables capacités du domaine de Wipro, et le portefeuille cloud intégré dans le cadre de Wipro FullStride Cloud Services, combinés aux solides références Infor de LeanSwift, créent une proposition de valeur unique pour nos clients, afin de promouvoir la transformation numérique sur les plateformes cloud sectorielles d’Infor. Cette acquisition établira une pratique Infor renforcée, axée sur le secteur, et qui nous permettra de remporter d’importants contrats dans l’espace cloud ERP. »

Anise Madh, président-directeur général de LeanSwift, a déclaré : « Nous sommes très fiers de notre équipe, et remercions sincèrement nos clients dans cette aventure incroyable. Nous sommes très heureux de rejoindre l’équipe Wipro. Ces 10 dernières années, LeanSwift s’est forgé une expérience approfondie aussi bien technique que fonctionnelle, en travaillant pour divers clients du monde entier. Nous avons élaboré des produits à valeur ajoutée, et créé notre propre niche dans le secteur, en tant que spécialistes des services Infor. Nos capacités complémentaires et notre vision commune favoriseront le changement dans les secteurs au service desquels nous opérons, et offriront de nouvelles opportunités de croissance pour nos employés, tout en permettant à nos clients de créer de la valeur. »

Paul Krebs, directeur informatique et directeur de la transformation, chez Koch Industries, a commenté : « Wipro compte parmi nos partenaires stratégiques dans le cadre de notre aventure de transformation tirant parti des produits Infor CloudSuite. Je me réjouis d’observer que Wipro continue d’investir dans l’univers Infor Cloud. Cela témoigne de la détermination de Wipro à renforcer ses capacités Infor, et par conséquent à mieux desservir ses clients et ceux d’Infor. »

Deanna Gibbs Lanier, vice-présidente principale chargée de la Stratégie, croissance et partenariats, chez Infor, a déclaré : « Wipro est l’un des principaux intégrateurs de système, à l’échelle mondiale, dans l’écosystème Infor, et poursuit un objectif commun consistant à soutenir les clients dans leur aventure de transformation numérique. Infor opère à l’avant-garde de la fourniture des produits de transformation, micro-verticalisés, et nous connaissons un essor important dans cet univers. Nous sommes ravis que Wipro et LeanSwift se réunissent pour proposer les meilleures solutions Infor à nos clients actuels, et aux nouveaux intégrants du cloud Infor. Nous sommes impatients de renforcer encore davantage notre relation, grâce à la présence d’Infor dans l’activité du cloud d’entreprise, en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la distribution. »

L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, et devrait se conclure avant la fin du trimestre clos le 31 mars 2022.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus métier. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 220 000 employés, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

À propos de LeanSwift Solutions

LeanSwift est un leader mondial en solutions de commerce électronique et solutions mobiles pour les clients Infor dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, des produits alimentaires et boissons, et de la mode.

LeanSwift bénéficie d’un vivier d’experts qui fournissent des solutions ERP et des intégrations depuis plus de 10 ans. La société offre des propositions rentables en harmonisant les processus, optimise la performance opérationnelle, et fournit des solutions adaptées aux objectifs. La fourniture de solutions d’entreprise et de services techniques pour les produits Infor est au cœur de l’activité de LeanSwift. La société améliore les processus métier de ses clients, notamment la saisie des commandes, la chaîne d’approvisionnement, la planification, le reporting, la finance, l’analyse, etc. en usant efficacement de son expérience dans la mise en œuvre de plus de 500 projets dans ce domaine.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs, que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie.

Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs et des changes des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

