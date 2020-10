Wipro : va acquérir Encore Theme Technologies Private Limited, un partenaire de solutions logicielles de Finastra, spécialisé dans les services financiers

Wipro sera l’un des plus importants partenaires de financement du commerce de Finastra au monde

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader à l’échelle mondiale, en technologies de l’information, conseil et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue d’acquérir Encore Theme Technologies Private Limited (Encore Theme), une société spécialisée dans la fourniture de solutions SaaS et cloud pour les services financiers.

Au cours de la décennie passée, Encore Theme, dont le siège se trouve à Chennai, en Inde, s’est concentrée exclusivement sur la mise en œuvre d’une large gamme de solutions de financement du commerce, développées par Finastra, l’une des plus grandes sociétés fintech au monde, pour le compte d’institutions financières du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Inde et Asie-Pacifique. La société a réalisé avec succès plus de 75 projets à grande échelle, de finance du commerce de Finastra pour les banques de ces régions.

Les institutions financières cherchent toutes à moderniser leurs plateformes de commerce et se concentrent sur la numérisation de bout en bout des routines commerciales. Le financement du commerce constitue une source de revenus solide avec une structure de base de coûts, élevée, et la technologie va jouer un rôle important dans la croissance future. Wipro, partenaire stratégique mondial de Finastra, et Encore Theme vont rendre possible ensemble cette modernisation des institutions financières.

Angan Guha, vice-président principal et responsable mondial des activités bancaires, des services financiers et de l’assurance chez Wipro Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être rejoints par l’équipe d’Encore Theme. Ils apportent une riche expertise en matière de produits de financement du commerce, associée à une expérience significative de livraison des solutions Finastra, aussi bien pour les implémentations de financement du commerce, que de gestion de trésorerie. En combinant ces atouts avec la portée de Wipro dans toute la région et ses capacités d’intégration système éprouvées, nous allons renforcer notre position d’acteur majeur de la mise en œuvre des solutions Finastra à travers le monde. »

« Nos clients et notre équipe sont nos principales forces. Nous sommes convaincus que cette synergie va permettre une portée mondiale, offrir davantage de valeur à tous nos clients, et apporter de nouvelles opportunités qui accéléreront notre croissance et celle de notre équipe. La décision de rejoindre Wipro a été motivée par leurs valeurs fondamentales de confiance et de respect envers les personnes, et leur intégrité inébranlable dans tout ce qu’ils font », a souligné R.K. Kanthimathinathan, fondateur et PDG d’Encore Theme Technologies Pvt Ltd.

Denise Parker, vice-présidente principale de la division Partenaires et Écosystème, chez Finastra, a confié pour sa part : « Une fois menée à bien, cette initiative permettra de combiner les capacités mondiales de services gérés, de Wipro, avec l’expertise approfondie d’Encore Theme en matière de commerce et de gestion de trésorerie. Cela créera de la valeur pour les clients grâce aux logiciels de Finastra, comme Fusion Trade Innovation, qui fait partie des principaux produits de financement du commerce, au monde, permettant aux banques de gagner en efficacité et de réduire leurs coûts. »

L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait se conclure au cours du trimestre clos le 31 décembre 2020.

À propos d’Encore Theme

Encore Theme est un fournisseur mondial de solutions logicielles bancaires et financières pour les produits Finastra. La société est le partenaire de Finastra qui connaît la croissance la plus rapide au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et en Asie-Pacifique. Elle est aussi l’un des plus importants partenaires de Finastra en termes de financement du commerce. Fondée en 2006, basée à Chennai, et dotée de bureaux supplémentaires à Mumbai et Dubaï, Encore Theme propose des solutions de financement du commerce incluant Fusion Trade Innovation Plus (FTI), Fusion Corporate Channels (FCC) pour le commerce, et Fusion Cash Management (FCM). Celles-ci sont proposées en utilisant soit un modèle SaaS, soit le modèle Licence plus Professional Services, soit un modèle uniquement de services professionnels.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseil et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, restreindre le taux de dépenses des clients, et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d’acheter nos produits, retarder les décisions d’achat des clients potentiels, nuire à notre capacité à fournir des services de conseil sur site et à notre capacité de livraison à nos clients, ou à retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait nuire à nos ventes futures, à nos résultats d’exploitation et à l’ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, et qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

