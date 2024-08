Wirecard AG est un fournisseur allemand d'applications de paiement électronique et de gestion des risques qui se concentre sur le développement et la fourniture de technologies et de services pour les transactions de paiement. L'entreprise opère à travers trois segments : le segment Traitement des paiements et gestion des risques (PP&RM), qui regroupe tous les produits et services de traitement des paiements électroniques et de gestion des risques ; le segment Acquiring & Issuing (A&I), qui comprend les activités de Wirecard Bank AG, notamment l'émission de cartes de crédit et les relevés de revenus des ventes de cartes de crédit pour les paiements en ligne et par terminal, ainsi que les offres de traitement des transactions de paiement des clients via les comptes ouverts auprès de Wirecard Bank AG, et le segment Call Center & Communication Services (CC&CS), qui offre tous les produits et services liés à la gestion des relations avec les entreprises et les particuliers par le biais de centres d'appels, y compris le service après-vente et les activités de publipostage, entre autres.