Les investisseurs de Wirecard visent la société mère d'EY pour une compensation de 1,5 milliard d'euros

Le groupe européen de campagne pour les investisseurs Better Finance a déclaré mercredi avoir créé une fondation pour aider 30 000 investisseurs à récupérer les 1,5 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) qu'ils ont perdus lors de l'effondrement de la société de paiement allemande Wirecard en 2020. Better Finance a déclaré que la fondation a été créée en vertu du droit néerlandais pour cibler la société mère mondiale d'EY, le cabinet comptable qui a vérifié les livres de Wirecard. "L'avantage d'utiliser une fondation néerlandaise ouvre la possibilité de parvenir à un règlement avec EY, y compris EY Global, pour tous les investisseurs lésés de Wirecard en Europe", a déclaré Marc Tuengler, directeur général de DSW, un groupe d'investisseurs allemands qui s'est associé à Better Finance pour créer la fondation. "Le choix d'une fondation néerlandaise propose des options qui ne sont pas disponibles en vertu de la loi allemande", a déclaré Tuengler dans une déclaration, ajoutant qu'il envisageait un délai de trois à quatre ans pour le processus juridique. EY a déclaré qu'elle continue de considérer les réclamations contre EY Allemagne, y compris toute réclamation de DSW, comme non fondées. "Toutes les décisions de justice de première instance rendues par les différentes chambres du tribunal régional 1 de Munich qui ont déjà été rendues dans ce contexte confirment la position d'EY : il n'y a aucune demande de dommages et intérêts contre EY", a déclaré EY. Le tribunal régional supérieur de Munich a également fait référence aux obstacles élevés pour soutenir les demandes contre EY, a-t-il ajouté. Wirecard, fondée en 1999, a commencé par traiter les paiements des sites de jeux d'argent et de pornographie avant de devenir une star de la fintech et un membre de l'indice DAX, l'indice de référence allemand. Elle a fini par déposer le bilan en juin 2020, devant près de 4 milliards de dollars à ses créanciers, après avoir révélé un trou de 1,9 milliard dans ses comptes qui, selon EY, était le résultat d'une fraude mondiale sophistiquée. Klaus Nieding, du cabinet d'avocats Nieding+Barth, a déclaré que si EY en Allemagne ou dans le monde n'est pas disposé à régler à l'amiable, alors les investisseurs iront en justice, les frais de litige étant couverts par la fondation. (1 $ = 0,9173 euros) (Reportage supplémentaire de Frank Siebelt à Francfort, Rédaction de Kirsten Donovan et Emelia Sithole-Matarise)

