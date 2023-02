Une journée de souffrance : Le patron de Wirecard nie les accusations dans un procès pour fraude massive

Par Jörn Poltz

Vêtu de son col roulé noir caractéristique et de lunettes sans monture, l'ancien directeur général Markus Braun a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de falsification ou de détournement de fonds et qu'il pensait diriger une entreprise légitime et saine.

Braun, 53 ans, d'origine autrichienne, et deux autres ex-directeurs de Wirecard, Oliver Bellenhaus et Stephan von Erffa, sont jugés pour des chefs d'accusation incluant la manipulation du marché et la fraude et risquent jusqu'à 15 ans de prison chacun s'ils sont reconnus coupables.

Braun est en détention depuis l'effondrement de Wirecard en 2020, qui a ébranlé l'establishment économique allemand, mettant sous haute surveillance les politiciens qui le soutenaient et les régulateurs qui ont mis des années à enquêter sur les allégations contre l'entreprise.

"Je n'avais aucune connaissance de la contrefaçon ou du détournement de fonds", a déclaré Braun à un tribunal de Munich, décrivant la découverte du trou de 1,9 milliard d'euros (2 milliards de dollars) dans le bilan de Wirecard comme un "jour de douleur" pour les actionnaires et les employés.

Dans les premiers échanges du procès l'année dernière, Bellenhaus, qui est devenu un témoin clé après s'être livré aux autorités, a dépeint Braun comme un "PDG absolutiste" menant la barque au cœur d'une vaste escroquerie.

Braun, qui n'a parlé que brièvement au cours du procès pour confirmer ses coordonnées personnelles, a repoussé cette caractérisation, affirmant qu'il s'était appuyé sur ce qu'il croyait être une comptabilité et un audit appropriés.

Au début d'un témoignage qui devrait se poursuivre pendant plusieurs jours, Braun a raconté ses premières années chez Wirecard, décrivant une startup en difficulté où lui et d'autres managers faisaient des nuits blanches et travaillaient avec le sens de la mission.

"En réalité, il n'y avait pas de vie en dehors de l'entreprise", a-t-il dit, s'exprimant d'une voix calme et concentrée.

Au début du procès en décembre, les procureurs ont accusé les accusés de faire partie d'un gang qui inventait de vastes sommes de revenus fictifs par le biais de transactions bidon avec des entreprises partenaires pour tromper les créanciers et les investisseurs.

Les avocats de Braun ont allégué que Bellenhaus était le principal auteur de la fraude chez Wirecard, qui a commencé à traiter les paiements pour la pornographie et les jeux d'argent en ligne et s'est transformée en une société DAX de premier ordre valant 28 milliards de dollars.