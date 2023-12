Wirecard figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services pour le traitement des paiements électroniques et la gestion des risques liés aux opérations financières (criminalité financière et fraudes). Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - développement de solutions de paiement sécurisé en ligne et de gestion des risques (70,5%) ; - développement de solutions de traitement des transactions bancaires et d'émission de cartes de crédit (29%) : à destination des particuliers et entreprises ; - prestations d'assistance téléphonique et de gestion des centres d'appels (0,5%). La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Europe (47%), Asie-Pacifique (44,7%), Amérique et Afrique (8,4%).