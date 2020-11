Le Dax allemand va passer de 30 à 40 valeurs

Données financières EUR USD CA 2019 2 769 M 3 282 M - Résultat net 2019 524 M 621 M - Tréso. nette 2019 1 135 M 1 346 M - PER 2019 0,13x Rendement 2019 43,6% Capitalisation 69,2 M 81,7 M - VE / CA 2019 -0,39x VE / CA 2020 -0,62x Nbr Employés 5 685 Flottant 97,4% Graphique WIRECARD AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WIRECARD AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne VENDRE Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 0,62 € Dernier Cours de Cloture 0,57 € Ecart / Objectif Haut 10,1% Ecart / Objectif Moyen 10,1% Ecart / Objectif Bas 10,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Eichelmann Chairman-Supervisory Board Wulf Matthias Member-Supervisory Board Stefan Klestil Member-Supervisory Board Vuyiswa V. M’Cwabeni Member-Supervisory Board Anastassia Lauterbach Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) WIRECARD AG -99.47% 82 SQUARE, INC. 232.13% 88 370 FISERV, INC. -3.05% 75 806 GLOBAL PAYMENTS INC. 4.46% 57 084 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. -11.49% 21 178 AFTERPAY LIMITED 237.09% 20 324