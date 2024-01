Wires and Fabriks (S.A.) Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication de produits de papeterie. L'entreprise fabrique une gamme complète de tissus de formation pour les tamis de séchage humides et tissés, ainsi que des tamis de séchage en spirale pour la section de séchage des machines à papier sophistiquées et à grande vitesse. Plus de 30 % de sa production est exportée dans plus de 25 pays à travers le monde. Elle fabrique également des tissus pour la section de la pâte à papier, où la pâte est fabriquée, et pour les stations de traitement des effluents, où les effluents sont traités et les fibres récupérées. La société est également un fournisseur et un fabricant de tissus spécialisés et de produits chimiques performants pour la fabrication du papier et les vêtements pour machines à papier. Les produits chimiques pour la fabrication du papier sont une source de valeur ajoutée pour les fabricants de papier et ont un impact significatif sur la qualité et le coût des différentes catégories de papier et de carton. L'usine de Jaipur est équipée de machines et d'équipements modernes, depuis l'ourdissage et le tissage jusqu'à la finition et la couture.

Secteur Machines et équipements industriels