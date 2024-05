CITECH présente le module de réception WiSA E lors du salon de l'audio HIGH END à Munich, du 9 au 12 mai 2024.

WiSA Association, une filiale de WiSA Technologies, Inc. (Nasdaq : WISA) et un innovateur de premier plan dans la technologie audio sans fil pour les appareils intelligents et les systèmes de divertissement à domicile de la prochaine génération, et CITECH Co., Ltd (004920.KS), un fabricant sud-coréen majeur de produits audio hi-fi, de kiosques d'information/publicité numériques et de produits médiatiques de télécommunication, ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés ont conclu un partenariat stratégique destiné à intégrer le puissant logiciel WiSA E de WiSA dans la gamme de streamers médiatiques HiFi ROSE de CITECH. En outre, CITECH prévoit de développer un module de réception qu'elle commercialisera auprès de ses partenaires fabricants de haut-parleurs afin d'accélérer le déploiement des haut-parleurs compatibles avec WiSA E. La combinaison du module de réception WiSA E et du streamer multimédia HiFi ROSE compatible avec WiSA E garantit une fourniture harmonieuse de l'audio multicanal sans fil de qualité exceptionnelle de WiSA. CITECH présentera sa gamme de lecteurs multimédia HiFi ROSE au salon de l'audio HIGH END à Munich, en Allemagne, du 9 au 12 mai.

« Nous sommes fiers d’intégrer les fonctions de WiSA E à nos produits et d’offrir à nos clients un son sans fil multicanal exceptionnel », a déclaré Sean Kim, Directeur de l’exploitation, CITECH. « Notre gamme de produits HiFi ROSE offre une qualité sonore de classe mondiale aux auditeurs qui recherchent la gamme, les détails et la musicalité globale d’un véritable système audiophile dans un seul produit facile à utiliser. La technologie WiSA E vient compléter notre promesse d’excellence et permet à nos clients de profiter d’un son immersif dès le départ. »

CITECH prévoit une approche à deux volets pour commercialiser la technologie WiSA E. Grâce à sa marque HiFi ROSE, CITECH permettra à ses streamers multimédias de transmettre jusqu’à 6 canaux audio sans fil grâce à la technologie d’émetteur WiSA E. Pour lancer sur le marché un certain nombre d’enceintes certifiées WiSA E, CITECH a développé un module de réception WiSA E qui sera mis à la disposition des nombreux partenaires de CITECH pour intégration dans les enceintes.

« CITECH est un partenaire idéal pour WiSA », a déclaré Tony Ostrom, président de l’association WiSA. « L’entreprise se consacre à la création d’un écosystème d’enceintes certifiés WiSA E interopérables, pour compléter sa gamme de streamers multimédias. Nous encourageons tout système de haut-parleurs qui souhaite faire partie de l’écosystème WiSA E à contacter CITECH ; leur module de réception est la base idéale pour construire des enceintes WiSA certifiés. »

Retrouvez CITECH au salon de l'audio HIGH END au MOC Event Center Messe de Munich du 9 au 12 mai, Hall 2, G04/J03. CITECH présentera sa gamme de streamers HiFi ROSE et son module de réception développé pour permettre aux marques d'enceintes d'intégrer facilement la fonctionnalité de réception certifiée WiSA E dans leurs enceintes.

Pour plus d’informations sur CITECH et la gamme de produits HiFi ROSE, contactez Sean Kim via cette adresse électronique : seankim@citech.kr .

. Pour plus d’informations sur la technologie WiSA E ou le programme de licence WiSA E, contactez Tony Ostrom, président de l’Association WiSA via cette adresse électronique : tostrom@wisatechnologies.com .

. Pour avoir une démonstration de WiSA E au salon HIGH END, écrivez à James Cheng à jcheng@wisatechnologies.com .

À propos de WiSA Association

WiSA® éduque, évangélise et promeut des solutions pour l'audio spatial dans la maison. Travaillant en collaboration avec la technologie développée par WiSA Technologies, Inc, WiSA Association s'engage avec les principales entreprises d'électronique grand public, les fournisseurs de technologie, les détaillants et les partenaires de l'écosystème pour faire de l'audio immersif une expérience accessible à tous. WiSA, LLC - la Wireless Speaker and Audio Association - est une filiale en propriété exclusive de WiSA Technologies, Inc. Pour en savoir plus sur WiSA, veuillez consulter : www.wisatechnologies.com.

À propos de WiSA Technologies, Inc.

WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ : WISA) est un fournisseur leader de technologie audio sans fil et immersive pour les appareils intelligents et les systèmes de divertissement à domicile de nouvelle génération. Collaborant avec des marques et des fabricants de CE de premier plan tels que Harman International, une division de Samsung ; LG ; Hisense ; TCL ; Bang & Olufsen ; Platin Audio ; et d'autres, l'entreprise offre des expériences sonores sans fil immersives pour du contenu haute définition, y compris des films et des vidéos, de la musique, des sports, des jeux/esports, et plus encore. WiSA Technologies, Inc. est un membre fondateur de WiSA™ (la Wireless Speaker and Audio Association) dont la mission est de définir des normes d'interopérabilité audio sans fil ainsi que de collaborer avec les principales entreprises d'électronique grand public, les fournisseurs de technologie, les détaillants et les partenaires de l'écosystème pour promouvoir et commercialiser les technologies audio spatiales basées sur WiSA Technologies, Inc. La société a son siège social à Beaverton, Oregon, et des équipes commerciales à Taiwan, en Chine, au Japon, en Corée et en Californie.

À propos de CITECH Co., Ltd

CITECH Co., Ltd. fabrique et vend des machines d'identification et d'émission de tickets en Corée du Sud. Elle fabrique également des kiosques de publicité numérique et d'information, des équipements audio haute fidélité, ainsi que des produits multimédias de télécommunication. La société développe et vend également des systèmes de diffusion, des contenus numériques, des systèmes de contrôle d'accès, des équipements de location, exploite des restaurants et vend des produits d'épicerie. De plus, elle développe des logiciels, vend des outils et programmes liés au hardware, et utilise des plateformes d'éducation et d'apprentissage en ligne. La société était auparavant connue sous le nom de Sam Yung Holdings Co., Ltd. et a changé de nom pour CITECH Co., Ltd. en avril 2015. CITECH Co., Ltd. a été fondée en 1967 et a son siège social à Séoul, en Corée du Sud.

Déclaration prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui ne sont pas des faits historiques, au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’emploi des mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « chercher », « prévoir », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probable », « expression du futur », « expression du conditionnel » et les variations de ces termes et expressions similaires, ou le négatif de ces termes ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives, y compris celles concernant nos opportunités et perspectives commerciales, ainsi que nos initiatives et attentes en matière de licences, sont systématiquement basées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par nous et notre direction, sont par nature incertaines. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les résultats effectifs peuvent différer matériellement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de risques et d'incertitudes concernant, entre autres, le niveau d'intégration par le licencié de la technologie concédée dans ses produits, si tant est qu'il y en ait une ; le calendrier d'une telle application ; notre situation actuelle en matière de trésorerie et la nécessité d'obtenir un financement supplémentaire pour financer les opérations en cours ; les conditions générales du marché, de l'économie et autres ; notre aptitude à poursuivre notre activité ; notre aptitude à maintenir la cotation de nos actions ordinaires sur le Nasdaq ; notre aptitude à gérer les coûts et à exécuter nos plans opérationnels et budgétaires ; notre aptitude à atteindre nos objectifs financiers ; et d'autres risques décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies uniquement à la date du présent communiqué de presse, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

