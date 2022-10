Exclusif - En réponse à la demande des investisseurs, les fonds renforcent leurs stratégies sur les marchés émergents ex-Chine.

Les actions chinoises représentent 31 % de l'indice MSCI Emerging Market, un indice boursier populaire par rapport auquel de nombreux fonds suivent et comparent leurs performances.

Les actions chinoises ayant vacillé au cours des deux dernières années en raison de la répression du gouvernement à l'encontre de son secteur technologique, d'une crise de liquidité dans l'immobilier et des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, les fonds des marchés émergents ont vu leurs rendements s'éroder, ce qui a poussé les investisseurs à réclamer une exposition au plus grand marché émergent du monde.

Matthews Asia, un gestionnaire d'actifs basé aux États-Unis, spécialisé dans les investissements asiatiques et gérant plus de 14 milliards de dollars, est parmi les derniers à avoir lancé un nouveau produit avec une stratégie Asie ex-Chine, indiquent deux sources familières avec l'affaire qui ont demandé à rester anonymes car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Matthews Asia n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Selon des sources du secteur des fonds, cette approche gagne du terrain.

"Étant donné que la Chine a un poids important dans les indices et pour atténuer les risques du marché chinois", certains fonds commencent à introduire des produits ciblant ces marchés mais excluant l'exposition à la Chine, a déclaré Haitong International Securities Group Ltd, une société de valeurs mobilières soutenue par l'État et basée à Hong Kong, dans un mémo publié la semaine dernière et examiné par Reuters.

Deux gestionnaires d'investissement avec des stratégies à long terme basés aux Etats-Unis ont commencé à émettre de tels produits, a-t-il dit.

Haitong a noté que les investisseurs étrangers étaient préoccupés par l'intensification des tensions géopolitiques sino-américaines et la manière dont cela affecterait Taïwan, ainsi que par les sanctions imposées par le gouvernement américain à la Chine, principalement à ses industries des semi-conducteurs et biomédicales.

La société de recherche de fonds Morningstar suit neuf nouveaux fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (ETF) d'actions des marchés émergents ex-Chine qui ont été créés cette année, ce qui correspond au nombre total de lancements au cours des deux années précédentes.

Les plus récents comprennent des fonds émis par Goldman Sachs Asset Management, WisdomTree Investments et RBC Global Asset Management. Abrdn et Invesco ont remodelé des produits existants en fonds ex-Chine.

Rob Brewis, un gestionnaire de portefeuille chez Aubrey Capital Management Ltd, un gestionnaire d'actifs basé au Royaume-Uni, a déclaré que la société avait vu des appels croissants au cours de l'année dernière de la part d'investisseurs américains pour retirer la Chine de son portefeuille de marchés émergents, parallèlement aux tensions croissantes et aux restrictions imposées aux investissements en Chine.

"Nous commençons à voir des demandes de la part d'investisseurs britanniques ce mois-ci", a-t-il déclaré.

Si Aubrey devait retirer la Chine de sa stratégie pour les marchés émergents, le marché indien en prendrait une part importante, tandis que le reste serait réparti dans d'autres pays, dont le Vietnam, le Brésil et le Mexique, a-t-il précisé.

OUTFLOWS

Andrew McCaffery, directeur mondial des investissements de Fidelity International, a déclaré qu'ils avaient reçu de plus en plus de demandes de clients pour des stratégies de marchés émergents excluant la Chine, bien que l'objectif soit de "sortir la Chine en tant qu'allocation distincte au sein des portefeuilles mondiaux".

Les flux et les données des portefeuilles témoignent du désenchantement des investisseurs vis-à-vis des marchés chinois.

Les ETF exclusivement chinois ont connu des sorties de fonds récemment, le mois d'octobre devant être le troisième mois consécutif de sorties de fonds, alors que les ETF d'actions asiatiques ont reçu des entrées de fonds pendant la plupart des mois de cette année, selon les données de Refinitiv Lipper.

Les dépôts de fonds de 280 stratégies actives sur les marchés émergents montrent que leur poids pour les actions chinoises et hongkongaises a atteint un pic à la fin du mois d'octobre 2020, juste avant que la Chine ne commence à sévir contre les entreprises de la nouvelle économie, notamment le géant de la fintech Ant Group.

Après une brève hausse à la mi-2022, les allocations se situent dans la partie inférieure de la fourchette de trois ans, a déclaré Steven Holden, directeur et fondateur de Copley Fund Research.

"Avec les récents mouvements de prix, attendez-vous à ce que ces pondérations soient beaucoup plus faibles", a-t-il dit.

Goldman Sachs, dans un rapport publié vendredi, a estimé que 100 à 200 milliards de dollars de participations étrangères pourraient être menacées si les fonds mondiaux réduisaient de manière significative leur allocation aux actions chinoises, alors que les fonds actifs mondiaux ont vendu environ 30 milliards de dollars d'actions chinoises au cours de l'année dernière.

M. McCaffery de Fidelity a déclaré qu'une nouvelle sous-pondération significative de la Chine est peu probable, étant donné son importance mondiale et alors que le pays cherche à se stabiliser sur le plan extérieur et intérieur après que le président Xi Jinping ait décroché un troisième mandat ce mois-ci.

"Le défi est qu'ils (les investisseurs mondiaux) ne vont pas être prompts à réintégrer le marché", a-t-il déclaré.