Wise PLC est une société technologique internationale basée au Royaume-Uni. Les produits de la société comprennent le transfert d'argent international, le compte Wise, la carte de débit internationale, la carte d'argent de voyage, le transfert de montants importants, la réception d'argent, les actifs, la plateforme Wise, Wise Business, la carte de débit d'entreprise et les paiements de masse. Le produit de transfert d'argent international propose des virements bancaires, des cartes de débit, des fournisseurs de services d'initiation de paiement (PISP), SWIFT, Apple Pay et Google Pay. Le compte Wise est destiné aux personnes internationales. Le produit Travel money card propose des cartes monétaires pour tous les voyages. La carte d'argent de voyage Wise offre également un taux de change sur Google pour les dépenses dans environ 53 devises différentes. La plateforme Wise est utilisée par les banques, les grandes entreprises et d'autres entreprises. La plateforme Wise est utilisée par divers secteurs, notamment les banques, les entreprises technologiques, les plateformes de cloud computing et d'autres. Wise Business est destiné aux entreprises internationales.

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)