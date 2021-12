Données financières GBP USD EUR CA 2022 537 M 709 M 628 M Résultat net 2022 41,3 M 54,6 M 48,4 M Tréso. nette 2022 298 M 394 M 349 M PER 2022 134x Rendement 2022 - Capitalisation 7 434 M 9 834 M 8 704 M VE / CA 2022 13,3x VE / CA 2023 10,5x Nbr Employés 2 400 Flottant 40,1% Graphique WISE PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WISE PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 7,59 GBX Objectif de cours Moyen 987,00 GBX Ecart / Objectif Moyen 12 904% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kristo Käärmann Chief Executive Officer & Director Matthew John Briers Chief Financial Officer & Director Taavet Hinrikus Executive Chairman Harsh Sinha Chief Technology Officer Rahel Tänavsuu Global Head-Operations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WISE PLC 0.00% 9 837 BLOCK, INC. -16.69% 83 638 FISERV, INC. -9.37% 68 129 GLOBAL PAYMENTS INC. -41.60% 36 501 AFTERPAY LIMITED -19.75% 19 960 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. -18.33% 18 092