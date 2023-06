(Alliance News) - Wise PLC a fait état mardi d'un bond de son bénéfice annuel pour l'exercice clos le 31 mars, soutenu par une forte croissance du nombre de ses clients actifs.

Les actions ont augmenté de 20% à 630,80 pence chacune mardi matin à Londres.

La société de transfert de fonds basée à Londres a annoncé un bénéfice avant impôts de 146,5 millions de livres sterling, multiplié par 43,9 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que la marge brute a augmenté de 73 %, passant de 369,1 millions de livres sterling à 638,2 millions de livres sterling.

Les recettes de l'année ont fait un bond de 51 %, passant de 559,9 millions de livres sterling à 846,1 millions de livres sterling. L'entreprise a en effet augmenté le nombre de ses clients actifs de 34 %, pour atteindre environ 10 millions.

Cette croissance de la clientèle a entraîné une augmentation des volumes de 37 % en glissement annuel, pour atteindre 104,5 milliards de livres sterling, a déclaré M. Wise. L'augmentation du nombre de clients et des volumes qui en résultent a été le principal moteur de l'augmentation de 42 % du revenu des transactions transfrontalières, qui s'élève à 679,5 millions de livres sterling.

Le directeur général, Kristo Kaarmann, a déclaré : "Chez Wise, nous sommes résolument tournés vers l'avenir : "Chez Wise, nous nous concentrons sur notre mission, à savoir l'argent sans frontières, et nous construisons les produits dont nos clients ont besoin. Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à investir dans notre infrastructure et lancé de nouvelles fonctionnalités, telles que Assets, afin de rendre le transfert et la gestion d'argent plus rapides, moins chers, plus faciles et plus transparents pour un plus grand nombre de personnes et d'entreprises dans le monde entier. Aujourd'hui, 55 % de nos paiements parviennent à leur destinataire en moins de 20 secondes et nous faisons économiser à nos clients des frais estimés à 1,5 milliard de livres sterling par an."

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 238,6 millions de livres sterling, soit une hausse de 97 % par rapport aux 121,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Wise a déclaré qu'elle s'attend à ce que la croissance de la clientèle active soit le principal moteur de la croissance des revenus au cours de l'exercice 2024. Elle s'attend à ce que la croissance de la clientèle active se situe entre 28 % et 33 % pour l'exercice 2024.

En outre, Wise a déclaré qu'elle continue de s'attendre à ce que sa marge d'Ebitda ajustée soit égale ou supérieure à 20 % à moyen terme.

