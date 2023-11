Wise PLC est une entreprise technologique mondiale basée au Royaume-Uni. La société développe des infrastructures avec des systèmes de paiement locaux, une couverture réglementaire et de conformité, une technologie de paiement par interface de programmation d'application (API), ainsi qu'un soutien et des opérations pour les clients. Les produits d'infrastructure de paiement de la société comprennent Wise Transfer, Wise Account, Wise Business et Wise Platform. Le Wise Transfer permet à ses clients d'envoyer de l'argent à l'étranger. Le compte Wise offre des services bancaires multidevises. Le compte Wise Business offre aux entreprises des caractéristiques du compte Wise adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises, comme les flux bancaires, les paiements de masse et l'accès multi-utilisateurs. La plateforme Wise de la société est utilisée par des banques, des coopératives de crédit, des institutions financières et des entreprises partenaires. Sa plateforme Wise fournit aux clients des paiements et des fonctions de compte.