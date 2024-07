(Alliance News) - Wise PLC a déclaré avoir commencé son exercice financier "sur une note positive", avec des revenus qui augmentent en même temps que le nombre de clients, et s'attend toujours à une "forte croissance" pour l'ensemble de l'année.

Les actions de Wise étaient en hausse de 5,1 % à 785,00 pence mardi après-midi à Londres.

Le fournisseur de services de transfert d'argent basé à Londres a déclaré que les volumes transfrontaliers ont augmenté de 18 % au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 juin, passant de 28,2 milliards de livres sterling à 33,2 milliards de livres sterling.

Wise a déclaré que cela était dû à la "croissance continue des clients actifs", dont le nombre a augmenté de 26 % pour atteindre 8,4 millions, "grâce à une forte fidélisation de la clientèle et à l'arrivée de nouveaux clients à la suite de recommandations".

Le nombre de clients particuliers a augmenté de 26 % pour atteindre 8,0 millions, tandis que le nombre de clients professionnels a augmenté de 13 % pour atteindre 412 000.

Le revenu sous-jacent a quant à lui augmenté de 22 %, passant de 266,9 millions de livres sterling à 325,4 millions de livres sterling.

Les revenus transfrontaliers ont augmenté de 12 % pour atteindre 211,2 millions de livres sterling, les revenus des particuliers augmentant de 12 % pour atteindre 167,1 millions de livres sterling et les revenus des entreprises augmentant de 14 % pour atteindre 44,1 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires des cartes et autres revenus a bondi de 55 % pour atteindre 80 millions de livres sterling, contre 51,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Le taux d'utilisation transfrontalière de Wise est passé de 0,67 % à 0,64 %.

"Nous sommes heureux de commencer le nouvel exercice financier sur une note positive, avec une forte dynamique de croissance de la clientèle active et du volume", a commenté Kristo Kaarmann, cofondateur et directeur général. "Nous restons déterminés à offrir le prix le plus bas possible pour déplacer et gérer de l'argent à l'échelle internationale, un pilier essentiel de notre mission et un moteur important de la croissance de l'entreprise.

"Au premier trimestre, nous avons réduit les frais pour les clients, avec un taux d'utilisation transfrontalière de 64 [points de base] au premier trimestre de l'exercice 25, soit une baisse moyenne de 5 % des frais par rapport au trimestre précédent. Cette réduction a été rendue possible grâce à nos efforts d'amélioration de l'efficacité et représente un autre investissement dans notre croissance à long terme."

M. Kaarmann poursuit : "Ce trimestre, nous avons été ravis d'annoncer notre premier partenariat avec la plateforme Wise au Brésil, avec Nubank, l'une des plus grandes plateformes bancaires numériques au monde.

"Par ailleurs, notre partenariat avec Qonto en Europe simplifie les paiements internationaux pour plus de 500 000 [petites et moyennes entreprises] et travailleurs indépendants.

Pour ce qui est de l'avenir, Wise continue de prévoir une "forte croissance pour l'exercice 25", avec une augmentation du revenu sous-jacent comprise entre 15 et 20 % par rapport à l'exercice qui s'est terminé le 31 mars.

Wise a ajouté que son objectif "reste l'opportunité à long terme d'augmenter les volumes transfrontaliers tout en visant une marge bénéficiaire sous-jacente avant impôts de [13% à 16%]".

