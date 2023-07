Wisec Global Limited est une entreprise de ressources humaines pour les douanes. La société fournit des services de transfert d'actions et des services connexes, ainsi que des services de courtage en valeurs mobilières. Elle propose une gamme de services liés au marché de la dette, notamment la vente et l'achat de titres de créance, tels que des titres d'État, des obligations, des obligations imposables ou non imposables émises par diverses entreprises du secteur public (PSU), des unités et des fonds communs de placement. Elle propose des services liés aux technologies de l'information (TI), des services de magasinage et de gestion des ressources humaines (GRH), ainsi que des logiciels d'application commerciale. Ses services informatiques s'adressent aux entreprises, à la gestion des données pour l'analyse statistique et aux communications de données en ligne relatives aux informations sur le marché des capitaux. Elle propose des services de magasinage pour diverses entreprises du secteur privé et du secteur public. Ses services de GRH sont la planification, le recrutement et la formation de la main-d'œuvre, les services de gestion des installations, le placement sur place de la main-d'œuvre pour les activités de traitement électronique des données (TED) et l'évaluation des fournisseurs, entre autres.

Secteur Services et conseils en informatique