Wisekey International Holding AG est une société de cybersécurité basée en Suisse. Elle propose des solutions de communication sécurisées pour les infrastructures physiques, les réseaux mobiles et le Web, et aide à protéger les données des entreprises grâce à des technologies d'archivage, de facturation et autres technologies de sécurité, sécurisant notamment les communications et les données des téléphones mobiles. La société fournit également des solutions d'identification et d'authentification, et sert des clients de divers secteurs, notamment la défense, la santé, l'éducation, la finance et le gouvernement. Son portefeuille de produits comprend, entre autres, WISFans, qui fournit des contenus sportifs personnalisés, WISeID, qui est une solution de cryptage permettant de stocker des noms d'utilisateur, des mots de passe, des numéros d'identification personnels (PIN), des cartes de crédit, des cartes de fidélité, des obligations et d'autres informations critiques, WISePhone pour la sécurisation de la vie privée dans le domaine de la communication mobile, et WISeAuthentic, qui est un système anti-contrefaçon et de contrôle des ventes.