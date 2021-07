L'internet des objets progresse aux USA pour Wisekey

Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a enregistré une progression de ses affaires aux Etats-Unis dans le secteur de l'internet des objets (IoT), grâce à l'évolution favorable du marché des semi-conducteurs. Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 5% à 4,5 millions de dollars sur les six premiers mois de l'année, selon des données non auditées publiées mardi soir.

La croissance a été portée par la demande croissante de semi-conducteurs pour les drones, batteries, appareils médicaux et solutions NFT de sécurité, écrit mardi l'entreprise établie à Genève. La filiale française Wisekey Semiconductors a profité de cette situation. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, Wisekey table sur un chiffre d'affaires IoT de 9,5 millions de dollars aux Etats-Unis.

La semaine passée, Wisekey avait indiqué que son chiffre d'affaires de groupe a augmenté de 24% à 9,9 millions de dollars au 1er semestre (non audité). La position en cash s'est améliorée à 27,9 millions de dollars au 30 juin après 17,4 millions un an plus tôt et 21,8 millions fin 2020.

