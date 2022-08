Sous embargo jusqu'au 26 août, 10h30 GMT+2

Communiqué de Presse

Lausanne, le 26 août 2022

Aux premières heures du vendredi 12 août 2022 au large de Mumbai (Inde) le mauvais temps s'est aggravé, lorsqu'un des moteurs électriques est tombé en panne. Les événements qui se sont déroulés ont conduit à l'échouage du navire expérimental Porrima sur la côte. Les Garde-Côtes Indiens ont secouru tous les membres d'équipage qui, à leur demande, sont immédiatement rentrés sains et saufs chez eux.

La structure centrale de Porrima semble avoir résisté aux chocs de l'écrasement sur les rochers avant que les courants ne l'abandonnent sur un banc de sable où elle a émergé pour les habitants en tant que vaisseau spatial atterrissant de l'univers. Nous exprimons notre profonde gratitude aux Garde-Côtes Indiens et aux villageois locaux pour leur soutien courageux.

Alors que le sauvetage de Porrima a commencé le 24 août, même pas deux semaines après le drame, nous sommes optimistes que Porrima brillera à nouveau. Nous sommes attachés à la mission initiale, en particulier notre présence à l'ouverture de l'exposition universelle d'Osaka en avril 2025.

Porrima - la Déesse du Futur selon la mythologie romaine - venait de terminer son voyage de Tokyo à Dubaï (18/12/2021 au 16/3/2022). Elle fut nommée ambassadrice de l'exposition universelle d'Osaka. En tant qu'ambassadrice, Porrima s'est rendue à Dubaï pour clôturer l'exposition universelle aux Émirats et annoncer la prochaine au Japon.

Porrima a brillé au Moyen-Orient avec des dizaines de dirigeants de tous les continents à bord, appréciant les efforts pionniers pour changer le modèle commercial et énergétique du transport maritime. Porrima présente un large éventail de technologies surprenantes allant d'une cerf-volant intelligent à l'hydrogène produit à partir d'eau de mer, et l’Internet par la lumière pour n'en nommer que quelques-unes.

L'intérêt pour ces percées présentes et futures a renforcé la volonté de l'armateur de poursuivre une stratégie « d'industrialisation » : construire des navires capables de naviguer sur les mers sans aucune pollution et enfin faire une brèche dans ce transport intense en carbone.

Pendant son séjour à Dubaï, l'opportunité s'est présentée de participer à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en novembre prochain. Après que Porrima a raté les Jeux Olympiques de Tokyo en raison de COVID - même lorsqu'elle était amarré à seulement quelques dizaines de kilomètres des événements - le Qatar était une invitation bienvenue.

Singapour fut choisie comme emplacement pour remettre en état le navire. Il fut décidé au même moment de construire de nouvelles éditions améliorées de Porrima en 2024, prêtes pour 2025. Nous nous sommes engagés à continuer d'être les pionniers avec le premier bateau qui a fait le tour du monde à l'énergie solaire uniquement (2010-2012) sous l’égide de Raphaël Domjan, et à créer une nouvelle catégorie de navires transformant Porrima en une famille de bateaux.

Le design Porrima a fait ses preuves sur plus de 95 000 milles nautiques et notamment lors de ce récent drame orageux. Une équipe mondiale de haut niveau tire des indices des leçons apprises afin que nous puissions accélérer la transition urgente vers une économie bleue, un programme des Nations Unies et plus de 50 gouvernements. Cela nécessitera non seulement des technologies innovantes, mais également de nombreux pionniers, entrepreneurs et leaders politiques.

Porrima est un navire exceptionnel avec une mission exceptionnelle. Cela nécessite une équipe exceptionnelle. Naviguer sur Porrima tout en expérimentant nécessite des personnes prêtes à affronter et à surmonter les défis. La plus grande leçon que nous avons apprise est que pour atteindre la transition écologique nous avons besoin de beaucoup plus de talent : aucune université n'enseigne aux futurs ingénieurs comment concevoir un transport à zéro émission, ni comment opérer un cerf-volant intelligent ou convertir l'eau de mer en hydrogène. Porrima pratique ces technologies depuis 5 ans!

En parallèle de la remise en état du bateau avec le soutien de notre assureur, et la construction subséquente d'une nouvelle catégorie de navires, nous renforcerons nos efforts pour créer le Blue Campus qui démarrera ses programmes en 2023. Ici, une

nouvelle génération pourra apprendre à concevoir, construire et exploiter des navires. Ensuite, nous espérons que ces “ astronautes des mers “ redessineront les communautés locales en répondant aux besoins locaux d’eau, d’énergie et d’emplois.

En avril dernier, nous avons annoncé avec WISeKey la vente du premier NFT durable avec les panneaux solaires authentiques installés en 2010. Chaque panneau a une histoire unique et un capital émotionnel capturé par son numéro de série d'identification couplé à une puce d'authentification WISeKey. Ces NFT sont désormais disponibles sur la plateforme WISe.ART.

Ces panneaux ont été exposés à des intempéries extrêmes et sont étonnamment résistants aux conditions les plus stressantes. Tous les panneaux ont survécu à l'incident !

Blue Innovations S.A. est une entreprise lausannoise dédiée à la promotion et à l'industrialisation de technologies innovantes basées sur la Blue Economy. Elle a été créé en 2020 et Porrima est son programme principal.

La Fondation Porrima vient d'être créée et vise à exploiter le Blue Campus, ainsi qu'à promouvoir les technologies qui poussent le transport maritime et les communautés côtières vers la durabilité.

WISeKey International Holding Ltd (SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY) est une société suisse de cybersécurité, d'IoT et d'IA engagée à fournir une preuve d'exploitation pour les technologies qui changeront la réalité et transformeront la société.

NFT Porrima offre chaque panneau solaire à 2 222 USD avec la possibilité d'acquérir la version physique sérialisée avec sa micropuce pour 10 000 USD. Le produit aidera à financer la réparation et le réaménagement des navires de la prochaine génération. Les collectionneurs qui achètent ces panneaux soutiendront non seulement le programme Porrima mais deviendront leurs propriétaires exclusifs d'une technologie unique. Les panneaux seront disponibles l'année prochaine.