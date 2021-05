WISEKEY NOMME PIERRE MAUDET AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Genève, Suisse, le 3 mai 2021 : WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), une société de premier plan dans les domaines de la cybersécurité et l'IdO, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Pierre Maudet au poste de directeur de la transformation numérique de l'entreprise, avec effet immédiat.

M. Maudet est un homme politique suisse possédant plus de vingt ans d'expérience dans la gestion des affaires publiques. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions publiques importantes, dont celles de maire de Genève (2011) et de président du Conseil d'État de Genève (2018). De 2012 à 2021, il a été conseiller d'État genevois et ministre cantonal en charge de la sécurité, de l'énergie, des technologies numériques et de l'économie.

Au cours de sa longue carrière dans le secteur public, M. Maudet a beaucoup travaillé à la promotion de nombreuses réglementations gouvernementales et politiques économiques visant à soutenir l'innovation, la compétitivité et la transformation numérique de l'économie genevoise et suisse. Ces réglementations incluent le développement d'une stratégie numérique (2018), d'une stratégie blockchain (2019) et la création d'un fonds spécial pour l'innovation (2020) afin de soutenir la transformation numérique du pays. En outre, au cours de son mandat de président de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (2018), M. Maudet a appuyé les efforts de la police criminelle d'État de Genève, l'une des forces de police les plus importantes de Suisse, pour lutter contre la cybercriminalité et devenir le siège du centre régional anti-cybercriminalité de la Suisse occidentale.

Au cours de sa carrière, il a également siégé à plusieurs conseils d'administration et, en 2014, il a présidé le conseil d'administration de l'aéroport international de Genève. Il est titulaire d'un master en droit de l'université de Fribourg.

En tant que directeur de la transformation numérique de WISeKey, M. Maudet se concentrera sur l'expansion des activités de la société sur les questions liées à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique dans le but de renforcer sa position de leader de l'IA grâce à l'automatisation des connaissances.

« Je suis ravi que Pierre rejoigne notre équipe. Sa vaste expérience de la transformation numérique sera un atout très précieux pour WISeKey alors que nous continuons à accélérer nos efforts dans ce domaine. Il est difficile d'imaginer quiconque ayant réalisé un travail plus prolifique, approfondi et influent que Pierre pour expliquer et promouvoir la transformation numérique et son impact sur le monde. Je suis convaincu que son passif exceptionnel et sa vaste expérience dans la construction et l'anticipation de l'avenir de la quatrième révolution industrielle joueront un rôle essentiel dans nos efforts pour déployer notre stratégie de transformation numérique dans le monde entier », a déclaré Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey.

À propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ : WKEY ; SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de premier plan dans le domaine de la cybersécurité qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la blockchain, l'IA et l'IdO respectant l'Homme en tant que pivot d'Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'Internet du Tout d'aujourd'hui. L'IdO de WISeKey compte une base d'installation de plus de 1,5 milliard de micropuces dans presque tous les secteurs de l'IdO (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, lutte contre la contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones portables, crypto-jetons, etc.). WISeKey est particulièrement bien placée pour se trouver à la pointe de l'IdO car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de Big Data qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), peuvent aider les applications industrielles à prédire la défaillance de leurs équipements avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie reconnue par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey/OISTE fournit une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des objets, la blockchain et l'intelligence artificielle. La RoT de WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre plusieurs objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wisekey.com .

