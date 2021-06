Wisekey: Arago a signé un contrat pour placer 5 mio USD de Token TrusteCoin

Zurich (awp) - Arago, filiale du spécialiste de la cybersécurité Wisekey, a signé un contrat pour le placement de Token TrusteCoin pour un volume de 5 millions de dollars avec la société de conseils allemande Iconomy. Ce contrat constitue une première ronde pour la prévente de Token TrusteCoin avec Iconomy, a précisé Wisekey mardi soir. Une seconde ronde sera offerte avant le lancement de la plateforme, le 4 juillet.

TrusteCoin offre des opportunités de revenus supplémentaires pour les collectionneurs, propriétaires et experts de biens artistiques et de luxe. A cet effet, Wisekey a lancé la plateforme WISe.ART, qui permet de garantir le suivi, l'authenticité et la sécurité contre les faux et le blanchiment d'argent.

