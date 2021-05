Wisekey: Ocean Protocol rejoint la plateforme de négoce d'art

Zurich (awp) - Le groupe genevois de cybersécurité Wisekey a intégré la technologie de son homologue singapourien Ocean Protocol au sein de sa propre bourse en ligne d'oeuvres d'arts, de montres de luxe et autres objets de valeur: trustednft.io.

La plateforme, qui doit être lancée en juin, comprendra des jetons fongibles (NFT) et non fongibles pour d'une part représenter les oeuvres physiques et d'autre part en fluidifier le négoce. Le communiqué diffusé mercredi ne comprend aucune indication sur les pourtours financiers de cette collaboration.

jh/lk