Wisekey T1: chiffre d'affaires non audité +7% à 4,7 millions de dollars

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey fait état d'un chiffre d'affaires non audité en hausse de 7% à 4,7 millions de dollars au 1er trimestre. Cette progression est due en partie à la prise de participation de 51% dans Arago, a précisé la société genevoise lundi soir.

Sans Arago, les commandes ont progressé de plus de 155% sur un an durant la période sous revue, affirme Wisekey. Par ailleurs, la société dispose d'une solide position financière de 23 millions de dollars de liquidités, ce qui permet d'investir dans de nouveaux produits et marchés.

