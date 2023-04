Wisekey a encore accru ses perte en 2022

Genève (awp) - Le spécialiste genevois de la cybersécurité et de l'internet des objets (IoT) Wisekey a bouclé l'exercice 2022sur une perte de 29,3 millions de dollars, aggravée par rapport à la perte de 24,1 millions en 2021, a indiqué l'entreprise tard vendredi soir en publiant ses résultats annuels définitifs. La vente de la participation majoritaire dans Arago a entraîné un amortissement de 19,5 millions de dollars.

Le produit espéré de la vente de la participation dans Arago, 25 millions de dollars, n'a pas encore été encaissé, a précisé le genevois. Diverses options sont à l'étude pour trouver une solution à ce problème. Wisekey a pour objectif une pleine intégration de la plateforme KI Hiro.

En août 2020, Wisekey avait annoncé acquis une participation majoritaire de 51% dans l'allemande Arago, spécialisée dans l'intelligence artificielle. En avril 2022, en raison de modèles commerciaux divergents, elle avait décidé de revendre cette participation à la société d'investissements Ogara du fondateur de l'entreprise Hans-Christian Boos. A l'époque, Wisekey avait chiffré le revenu net de l'opération, compte tenu de l'investissement consenti, à 17 millions d'euros.

Hors effet Arago, la perte nette des activités poursuivies de Wisekey a été réduite à 9,8 millions de dollars contre 23,5 millions un an plus tôt. Cela démontre que les efforts de réduction de la base de couts portent leurs fruits.

Comme déjà annoncé auparavant, le chiffre d'affaires sans Arago a augmenté de 35% à 23,8 millions de dollars, dont 23,3 millions pour les affaires avec les semi-conducteurs. Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la semaine passée, ces affaires seront séparées sous la marque Sealsq et mises en Bourse sur le Nasdaq américain. 20% des actions Sealsq seront attribuées à titre de dividende en nature aux détenteurs d'actions de classes A et B et aux détenteurs d'ADS (American Depositary Share) de Wisekey.

20,7 millions de dollars de liquidités

Wisekey estime être bien positionné pour l'avenir. Les affaires dans le domaine des satellites de la plateforme NFT WiseART devraient fournir des impulsions. Fin 2022, la société genevoise disposait de 20,7 millions de dollars de liquidités, contre 34,2 millions un an auparavant.

Le carnet de commandes s'élevait à 36 millions de dollars, a affirmé le fondateur et patron Carlos Moreira, cité dans le communiqué de vendredi soir. Sur cette base, la croissance devrait continuer et le pipeline de nouvelles possibilités a entre-temps augmenté à plus de 100 millions.

an/rp