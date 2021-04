Wisekey boucle l'exercice 2020 sur une perte nette

Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a terminé l'exercice 2020 sur une perte nette et un recul prononcé de son chiffre d'affaires, selon un communiqué paru vendredi. Mais la direction générale estime avoir bien démarré le nouvel exercice et se veut confiante au niveau de sa rentabilité.

Le groupe genevois a essuyé une perte nette de 28,7 millions de dollars l'année dernière, alors qu'il avait dégagé un bénéfice net de 8,2 millions en 2019. De son côté, le chiffre d'affaires a chuté de 34,8% à 14,8 millions, mais Wisekey a réussi à réduire quelque peu sa perte opérationnelle (Ebitda), laquelle s'est établie à 16,9 millions, contre 19,2 millions douze mois plus tôt.

La direction générale invoque deux raisons pour expliquer ces mauvais résultats: les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, due à la crise pandémique, ainsi que les tensions politiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Mais elle estime que le marché de "l'AloT" et l'accélération de la demande dans le secteur des semi-conducteurs alimenteront la croissance en 2021.

Carlos Moreira, le fondateur et directeur général de Wisekey note que son groupe a bien démarré le nouvel exercice avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans arago, source de nouveaux revenus à marges plus élevées. "Wisekey est bien positionné pour améliorer ses marges et accroître ses revenus, permettant de la sorte de meilleurs rendements à ses actionnaires," commente l'homme fort du groupe

L'entreprise prévoit de déployer sa technologie de plateforme NFT d'identification numérique en juin.

