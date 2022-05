Wisekey: chiffre d'affaires et carnet de commandes haussés au premier trimestre

Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a fait état mercredi d'une légère augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 mais d'un carnet de commande revigoré par une hausse record. Le groupe a terminé le trimestre avec une solide position de trésorerie de 25 millions de dollars lui permettant de soutenir ses futurs investissements.

Sur la base de chiffres non audités, l'entreprise genevoise évalue les ventes réalisées entre janvier et mars de cette année à 4,9 millions de dollars, en hausse de plus de 4% par rapport au premier trimestre 2021 en dépit "des conditions géopolitiques et macroéconomiques volatiles," explique Carlos Moreira, directeur général de Wisekey.

"Notre carnet de commandes à la fin du mois d'avril a augmenté de plus de 170%, par rapport à la même période de l'année dernière, et était supérieur à nos revenus pour l'ensemble de l'année 2021," souligne le dirigeant.

Dans son activité principale, IoT, le carnet de commande a enflé à 3,8 millions de dollars, après 3,3 millions au premier trimestre 2021, soit +15%.

Pour l'exercice en cours, Wisekey annonce vouloir continuer d'investir dans les puces IoT afin d'assoir sa position sur le marché européen et américain en augmentant le volume de production de semi-conducteurs. L'entreprise a annoncé mercredi avoir commencé à programmer les livraisons pour 2023.

ib/ol