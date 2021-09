Wisekey étoffe son engagement dans sa plateforme Wiseart

Zurich (awp) - Le spécialiste genevois de la cyersécurité Wisekey a indiqué vendredi soir avoir signé avec des investisseurs institutionnels un amendement concernant ses accords sur des emprunts convertibles, en vue d'investir davantage dans le développement de sa plateforme de jetons non-fongibles (NFT) Wiseart qui connaît une demande croissante.

Wisekey avait émis en juin un convertible de 22 millions de dollars. La modification des accords permet à la société cotée sur SIX d'avoir accès à 44 millions de convertible moyennant la création de quatre tranches accélérées, d'un volume de 2,0 à 5,5 millions chacune, précise le groupe dans un communiqué.

Ces 22 millions supplémentaire devraient permettre à l'entreprise de "débloquer progressivement un financement plus important", afin d'étoffer ses investissements dans la plateforme NFT Wiseart et TrusteCoin.

"En raison de l'augmentation sans précédent de la demande pour notre plateforme sécurisée Wiseart et nos jetons TrusteCoin, nous avons travaillé avec nos investisseurs pour débloquer ce financement supplémentaire plus tôt que prévu", a déclaré Carlos Moreira, fondateur et directeur général (CEO) de Wisekey, cité dans le document.

Selon lui, l'engouement du marché pour les NFT a atteint de nouveaux sommets au deuxième trimestre, avec une demande estimée à 2,5 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre seulement 13,7 millions de dollars au premier semestre de 2020, et "Wisekey occupe une position unique en tant qu'acteur précoce dans ce secteur émergent" qui devrait lui garantir une "part de marché importante".

Un NFT est un actif cryptographique, représentant un élément numérique intangible comme une image, une vidéo ou un élément de jeu. Les propriétaire de ces actifs sont enregistrés sur une chaîne de blocs (blockchain), permettant aux NFT d'être échangés comme substituts des actifs numériques qu'ils représentent.

