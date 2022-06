Wisekey: forte hausse des revenus dans les activités liées aux semi-conducteurs

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a enregistré des revenus en forte hausse au premier semestre, à tout le moins dans son unité des semi-conducteurs. L'optimisme est de mise également pour la suite.

Le segment des semi-conducteurs pour l'internet des objets (IoT) devrait enregistrer une hausse de plus de 37% à 10 millions de dollars (9,59 millions de francs suisses), indique mercredi la société genevoise sur la base de résultats non audités.

Pour l'ensemble de l'année, les revenus de cette division devraient s'inscrire entre 21 à 23 millions de dollars, grâce à une forte demande et à de nouveaux contrats. Le carnet de commande se situe actuellement à 38,5 millions, tandis que les opportunités en vue avoisinent les 75 millions, précise l'entreprise.

Les prévisions actuelles, qui correspondent à une croissance de 23 à 35% sur un an, tiennent compte des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. En effet, depuis la pandémie, des pénuries de semi-conducteurs entravent les activités de Wisekey et cela pourrait continuer jusqu'en 2024. La croissance sera portée par les activités aux Etats-Unis et les marchés européens.

Les semi-conducteurs pour l'IoT de Wisekey trouvent des applications variées notamment dans les dispositifs médicaux, les drones ou encore les batteries.

