Wisekey lance un nouveau produit de gestion de la chaîne de livraison

Genève (awp) - Wisekey lance un nouveau produit pour la gestion de la chaîne de livraison de biens. Des puces de l'entreprise genevoise sont placées sur un objet et sont reliées avec la chaîne de blocs Casper, via les picosatellites de Wisesat et Fossa, selon le communiqué de mercredi soir.

Cela permet de suivre les données de marchandises durant le transport, avec les conditions d'environnement, l'emplacement, etc. Ainsi le processus de logistique devient plus efficace grâce à la chaîne de blocs Casper.

jb/rp