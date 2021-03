Wisekey lance une plateforme pour certificat de vaccination numérique

Zurich (awp) - Le spécialiste de cybersécurité Wisekey lance VaccineTrusts.com, une plateforme pour vérification de certificats de vaccination numériques. Dans son communiqué de lundi soir, la société zougoise affirme que "dans un proche avenir", quelques pays adopteront cette plateforme dont les données seront cryptées.

Wisekey a en outre été choisi comme partenaire technologique par l'International Air Transport Association (IATA). A ce titre, l'entreprise assurera la sécurité de la plateforme "ONE Record" de la faîtière de l'aviation civile. Cette plateforme a pour objectif de permettre l'échange simple et transparent de données numériques dans la chaîne numérique de logistique et de transport.

