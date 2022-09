Wisekey remporte plusieurs contrats en Espagne

Zurich (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a remporté plusieurs contrats en Espagne. Les accords ont été noués à l'occasion du Smart Agrifood Summit, qui s'est tenu à Malaga, indique jeudi la société genevoise.

Le premier partenariat, avec la société Odin Solutions, permettra à Wisekey et Odin de combiner leurs forces pour fournir des solutions dans une grande variété de domaines, pour les villes, l'agriculture, le sport ou encore l'industrie connectée. Wisekey sera chargé de la cybersécurité et de la communication satellite des capteurs de l'internet des objets (IoT) produits par cette entreprise espagnole pluridisciplinaire.

Le deuxième contrat a été noué avec Gibraldrone et Wiskey sera chargé d'équiper les drones de ses capteurs pour sécuriser les engins et permettre la connectivité satellite. Les produits de la société genevoise sont déjà intégrés aux drones de la société Parrot.

Dans un deuxième communiqué, Wisekey annonce également sa sélection parmi les fournisseurs de services pour le projet espagnol "Smart agro". Cette initiative associe des acteurs publics et privés et vise à transformer l'agriculture pour la rendre plus connectée. Pour l'entreprise genevoise, il s'agit "d'un pas en avant" pour entrer sur ce marché.

Les détails financiers de ces nouveaux contrats ne sont pas dévoilés.

