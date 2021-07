Wisekey revendique près de 10 millions de dollars de recettes au 1er semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey assure vendredi soir avoir enregistré sur les six premiers mois de 2021 une croissance de 24% pour générer un chiffre d'affaires de 9,9 millions de dollars, selon un relevé encore préliminaire.

La firme disposait à fin juin de 27,9 millions de dollars en liquidités et équivalents, contre 17,4 millions un an plus tôt et 21,8 millions fin 2020. Au 9 juillet, ces réserves avaient encore enflé à 35,9 millions, fournissant une marge de manoeuvre pour financer sa croissance et son positionnement dans l'intelligence artificielle des objets.

