Wisekey s'attend à une poussée des revenus dans les semi-conducteurs IoT

Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey a indiqué vendredi s'attendre à voir décoller ses revenus dans le segment des semi-conducteurs liés aux objets connectés (IoT) au cours des prochaines années.

Pour l'exercice qui s'achève, le groupe genevois coté à la Bourse suisse anticipe pour cette unité un retour à un niveau pré-Covid, avec un chiffre d'affaires autour de 22,7 millions de dollars, en hausse de 34% par rapport à 2021.

Une tendance qui devrait encore s'amplifier en 2023, avec une croissance attendue à plus de 40%, à un niveau "record", induite par l'explosion de la demande et la signature de nouveaux contrats dans les domaine des dispositifs médicaux, des drones, des routeurs, des batteries et des compteurs intelligents, énumère Wisekey dans un communiqué.

Le rebond des ventes en 2022 est à mettre au crédit essentiellement du redressement des marchés étasunien et européen, ainsi que des gains réalisés au Japon et à Taïwan.

"À mesure que nous avançons, l'IoT deviendra rapidement l'internet de tout (IoE), avec davantage d'appareils et d'objets connectés et capables de collecter et de transmettre des données sur internet", prédit Carlos Moreira, directeur général (CEO) de Wisekey, cité dans le document. Il s'estime bien positionné pour gagner des parts dans un marché qui devrait représenter 3000 milliards de dollars d'ici 2025.

buc/lk