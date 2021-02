Wisekey se propose comme fournisseur de l'e-ID suisse

Zurich (awp) - Wisekey va demander le statut de fournisseur d'identité indépendant pour sa plateforme WiseID dans le cadre de la loi fédérale sur les services d'identification électronique, selon un communiqué paru mardi soir.

Le 7 mars 2021, les Suisses vont s'exprimer sur cette loi (LSIE). La réalisation technique sera confiée à des tiers (entreprises, cantons, communes).

L'entreprise genevoise de cybersécurité affirme "utiliser une technologie suisse fiable", "capable de satisfaire à des procédures de reconnaissance strictes et des contrôles réguliers menés par la commission indépendante (Eidcom) et le Département de justice et de police (DFJP."

