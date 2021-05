Wisekey utilise la dernière tranche d'une facilité de financement

Genève (awp) - Wisekey a utilisé une dernière tranche de la facilité de financement conclue avec Alpha Blue Ocean via une émission et souscription d'un emprunt convertible. L'accord global porte sur un montant total de 15,5 millions de francs suisses et a été désormais entièrement mis à contribution, a précisé lundi soir le spécialiste de la cybersécurité.

La société va utiliser ces liquidités pour financer l'acquisition d'une part majoritaire de 51% dans Anarago (annoncée en février dernier) et intégrer quelques nouvelles technologies dans la plateforme de cybersécurité IoT. L'accord de financement avait été conclu initialement le 8 décembre 2020.

kw/cf/rp/md