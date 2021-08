Wisekey voit ses ventes progresser sur les six premiers mois

Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité et de l'internet des objets (IoT) Wisekey a vu ses ventes bondir de 23,8% à 9,9 millions de dollars sur les six premiers mois de l'année. La société veut continuer à croître de manière organique et par des acquisitions, a-t-elle indiqué mardi.

Au cours de la période sous revue, l'entreprise a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Arago, consolidée depuis février. La nouvelle filiale propose des solutions dans l'intelligence artificielle. Au total, Wisekey a investi 9,8 millions, dont 4,3 millions depuis février, dans les opérations d'Arago. Des mesures ont toutefois été prises pour réduire les coûts opérationnels de cette nouvelle filiale.

Les liquidités disponibles ont été améliorées à 38,5 millions, permettant à la société d'investir dans la recherche et le développement.

Pour l'ensemble de l'année, Wisekey table sur des ventes de 22 millions de dollars, une hausse de plus de 45% par rapport à 2020. La croissance sera portée par la diversification des revenus dans l'IoT et l'intelligence artificielle. Pour la période de 2022 et 2027, le portefeuille de recettes dans la cybersécurité et l'IoT s'élève à plus de 250 millions de dollars.

"Comme anticipé, les sociétés de cybersécurité comme Wisekey, se reprennent beaucoup plus rapidement de la crise actuelle grâce à leur capacité de diversifier les ventes, des semi-conducteurs aux solutions automatisées de cybersécurité et d'intelligence artificielle", a indiqué Carlos Moreira, directeur général et fondateur de Wisekey dans sa lettre aux actionnaires.

