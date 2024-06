Les actions chinoises ont inversé leurs pertes à la clôture du marché vendredi, le premier débat de l'élection présidentielle américaine de 2024 ayant été peu critique à l'égard de la Chine, ce qui a permis aux investisseurs nerveux, à l'affût de toute allusion politique susceptible d'affecter l'économie du pays, de souffler un peu.

Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, les deux candidats du débat, ont tous deux favorisé une position commerciale dure en imposant et en menaçant de tarifs douaniers, en particulier à l'encontre de la Chine.

L'indice de référence chinois CSI300 a clôturé en hausse de 0,2 %, après avoir ouvert en baisse de 0,3 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a terminé presque inchangé.

L'indice chinois CSI Aviation Industry Aerospace Defence a bondi de 3,5 %, signe d'une couverture des risques géopolitiques potentiels.

Pendant ce temps, les actions de la société de logiciels Wisesoft Co Ltd, dont le nom chinois signifie "la grande victoire de Trump", ont fait un bond de 10 %, le maximum quotidien, reflétant les paris spéculatifs chinois sur la victoire de Donald Trump à l'élection.

Au cours du premier semestre de cette année, l'indice chinois CSI 300 a légèrement augmenté de 0,9 %, tandis que l'indice Hang Seng a progressé de 3,9 %.

"Le marché s'attend à ce que le dénigrement de la Chine soit un sujet d'élection. Ils n'ont pas beaucoup parlé de ce sujet ; dans un sens, c'est une bonne chose pour le marché chinois", a déclaré Redmond Wong, stratège pour la Grande Chine chez Saxo.

Les deux candidats ont échangé des propos sur l'avortement, l'immigration, les guerres en Ukraine et à Gaza, leur gestion de l'économie et même leurs parties de golf, chacun cherchant à bousculer ce que les sondages d'opinion montrent comme une course pratiquement à égalité depuis des mois.

Le marché s'attendait à d'éventuelles discussions sur les droits de douane au cours du débat, la politique des États-Unis à l'égard de la Chine risquant d'entamer le moral des investisseurs sur les marchés chinois.

"Les conflits entre la Chine et les États-Unis augmentent généralement avant les élections américaines", a déclaré SPDB International dans une note.

"Si des situations d'urgence surviennent au second semestre de cette année et entraînent une forte détérioration des relations sino-américaines, ou si Trump est élu et continue de réitérer une augmentation substantielle des droits de douane globaux sur les exportations chinoises, la confiance dans le marché des capitaux et l'économie de la Chine en sera affectée."

Le mois dernier, M. Biden a annoncé une forte augmentation des droits de douane sur toute une série d'importations chinoises, notamment les batteries de véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux, risquant ainsi de provoquer une impasse avec Pékin au cours de l'année électorale, alors qu'il courtise les électeurs américains qui n'apprécient guère sa politique économique.

M. Trump a déclaré que les nouveaux droits de douane devraient être appliqués à d'autres types de véhicules et de produits, critiquant M. Biden pour ne pas avoir agi plus tôt sur les exportations chinoises.

L'imposition plus large de droits de douane par M. Trump au cours de sa présidence 2017-2021 a déclenché une guerre tarifaire avec la Chine. En tant que candidat cette année, il a proposé des droits de douane de 60 % ou plus sur tous les produits chinois et des droits de douane généralisés de 10 % sur les produits de tous les points d'origine.

Sur le front des données, les investisseurs attendent les chiffres de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) de mai aux États-Unis - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - qui doivent être publiés plus tard vendredi et qui pourraient apporter plus de clarté sur les perspectives des taux américains. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Jamie Freed et Janane Venkatraman )