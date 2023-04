Wishbone Gold affine les zones de forage pour le projet Red Setter

Wishbone Gold PLC - société minière australienne basée à Gibraltar - fait état d'une analyse plus poussée par Expert Geophysics du levé MobileMT du projet Red Setter. EG déclare interpréter la structure de Red Setter comme un analogue potentiel du gisement Telfer de plus de 26 millions d'onces, l'importante mine d'or et de cuivre de Newcrest située à 15 kilomètres au nord-est de Red Setter. Il conclut que les forages supplémentaires devraient cibler les zones MMT-R1 et MMT-R2.

Richard Poulden, président de Wishbone, a déclaré : " Nous allons procéder à des levés patrimoniaux supplémentaires pour les zones de forage nouvellement définies et affiner les cibles. Nous envisageons de commencer à forer les principales nouvelles cibles dès que la chaleur extrême de l'été dans la région aura diminué. "

Cours actuel de l'action : 3,10 pence, en baisse de 7,5 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 59 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

