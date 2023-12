Wishbone Gold Plc est une société basée à Gibraltar qui se consacre à la prospection d'or, d'argent et de cuivre. Elle possède trois propriétés d'exploration en Australie et trois prospects mineurs. Deux d'entre elles sont situées dans la région de Pilbara, en Australie occidentale, et la troisième dans la région de Mingela-Charters Towers, dans le Queensland. Les projets de la société comprennent Red Setter, le projet Cottesloe, Anketell, Wishbone II, IV & VI et White Mountain. Son projet phare est Red Setter, situé à environ 13 kilomètres (km) au sud-ouest des opérations Telfer de Newcrest. Red Setter est un prospect aurifère de type Havieron. Le projet Cottlesloe, situé à environ 35 km au sud-est de Red Setter, présente des gisements visibles en surface d'argent et de plomb, métaux essentiels à la production de batteries et de voitures électriques. Le projet Anketell consiste en une seule demande de permis d'exploration, E45/ 6198, couvrant une superficie de plus de 10 kilomètres carrés. White Mountain est située à l'ouest-sud-ouest de Townsville, dans le Queensland.

Secteur Or